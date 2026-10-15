IMSS buscará mejor propuesta salarial ‘en el marco de lo posible’, adelanta Presidenta Sheinbaum

Luego de que trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) rechazaron el aumento salarial que se les presentó, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que se buscará una mejor propuesta, pero ésta será “en el marco de lo posible”.

Este miércoles se realizó una consulta a la base trabajadora, quien rechazó el ofrecimiento de un aumento del 6.8 por ciento, por lo que el dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), Rafael Olivos, anunció la búsqueda de una negociación con las autoridades.

Claudia Sheinbaum Pardo subrayó, durante su conferencia de prensa en Palacio Nacional, que el resultado es muestra de que la consulta fue libre y sin ninguna injerencia para manipular los resultados, ante los cuales pidió al director del Seguro, Zoé Robledo, buscar otras alternativas que beneficie a los trabajadores.

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“Había algunos que decían: ‘No, es que no va a ser democrática, ya viene amañada’. Pues no. Se abrió una votación libre, para aquellos que dicen que no hay democracia en el país. Fue una votación libre y los trabajadores mayoritariamente dijeron que el sindicato se siente nuevamente para una nueva propuesta. No se acepta este aumento salarial”, sostuvo.

Por ahora no se tiene un estimado de a cuánto crecerá la nueva propuesta salarial; sin embargo, Sheinbaum Pardo refirió que el nuevo ofrecimiento corresponderá a lo que el presupuesto pueda ofrecer en el mayor beneficio posible para los trabajadores.

“Se va a sentar el director del IMSS a hacer una revaluación. Todo tiene que estar en el marco de lo posible. Nadie está obligado a lo imposible. Esto es lo posible que pueda hacer, con mayor beneficio para las y los trabajadores del IMSS. Y desde mi perspectiva es evidentemente el salario, pero también otros temas de los que hemos hablado aquí, que es muy importante para las condiciones de trabajo de quienes nos cuidan”, dijo.

Recordó que esta consulta fue posible por la reforma realizada durante el sexenio de su antecesor, el expresidente Andrés Manuel López Obrador, para que la base trabajadora opinara cuando estuviera en rechazo de las negociaciones de su dirigencia sindical.

“Fíjense, la reforma laboral que hizo el presidente López Obrador da esta posibilidad a los trabajadores del apartado A, que en caso de que no reconozcan una negociación de su dirigencia sindical, se haga una consulta abierta, democrática y que la base trabajadora dé su opinión. Si no hubiera habido esa reforma laboral, pues esto no se hubiera dado. Entonces, el propio sindicato, la propia dirigencia sindical vio que había inconformidad y abrió la consulta”, declaró Claudia Sheinbaum Pardo.

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FGR