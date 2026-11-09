Casa Blanca activa protocolo de seguridad por incidente no especificado | VIDEO

El Servicio Secreto de Estados Unidos activó este lunes un protocolo de seguridad en la Casa Blanca en relación con un incidente que no se ha especificado, pero que podría estar relacionado con un vehículo que chocó junto al perímetro norte del complejo, en Washington.
El Servicio Secreto indicó a periodistas presentes en el exterior de la Casa Blanca que se resguardaran en la sala de prensa.
Imágenes compartidas poco antes en redes sociales por reporteros locales mostraron un coche estrellado contra un panel de información en el parque Lafayette, que se encuentra al norte de la residencia presidencial.
Resultado del Dorado Mañana de hoy 9 de noviembre del 2026: número ganador y quinta
Se investigan las circunstancias del incidente.
Por ahora, no se ha confirmado que fuera un ataque deliberado ni se ha establecido el motivo.
Noticia en desarrollo..
Te puede interesar:
- Poder Judicial acuerda derogar despidos o sanciones por evaluación; levantan paro
Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.
FGR