Detienen a venezolano cerca de la Casa Blanca por amenazar con atacar a Donald Trump

El Servicio Secreto de Estados Unidos detuvo a un hombre de nacionalidad venezolana por presuntamente amenazar con atentar contra el presidente Donald Trump, hechos por los cuales enfrenta múltiples cargos.
De acuerdo con información del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y agencias internacionales, el hombre detenido fue identificado como Ronny Yordrix Guanipa Chrinos, y sería una persona en situación migratoria irregular.
Sujeto actuaba con conducta sospechosa; “voces en su cabeza” le ordenaban matar a Trump
El sujeto fue detenido la noche del jueves 5 de noviembre, después de que agentes del Servicio Secreto lo localizaran sobre Constitution Avenue actuando con lo que los oficiales describieron como una actitud sospechosa.
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Durante la interacción con los agentes, Chrinos habría declarado que escuchaba voces en su cabeza que le indicaban viajar a Washington y matar al presidente estadounidense, Donald Trump.
Además, al interior del vehículo donde viajaba Chrinos, los agentes localizaron tres armas de fuego y decenas de cartuchos de munición. Además, el vehículo contaba con reporte de robo.
Por lo anterior, el venezolano fue detenido en el lugar y le fueron imputados los delitos de:
- Transporte ilegal de armas de fuego
- Portación de un rifle fuera de una residencia o establecimiento comercial
- Posesión ilegal de armas de fuego y municiones
- Posesión de una pistola sin licencia
- Robo
- Uso no autorizado de un vehículo motorizado
- Recepción de propiedad robada
Chrinos permanece bajo custodia del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos (US Marshals Service).
Sujeto fue detenido en 2024 y liberado durante la administración de Biden, asegura el DHS
Por otro lado, el titular del DHS, Markwayne Mullin, explicó que el detenido es un inmigrante ilegal quien fue detenido en 2024 por cruzar ilegalmente la frontera de Texas, pero fue liberado bajo la administración del expresidente Joe Biden (2021 - 2025).
“Además de amenazar al presidente Trump, es un inmigrante ilegal de Venezuela que fue LIBERADO en nuestro país por la administración Biden. No tenía ningún motivo para estar en nuestro país en primer lugar”, escribió Mullin en X.
Por lo anterior, el titular del DHS agradeció a los agentes por su labor para detener al ciudadano venezolano, y aseguró que esta captura es “solo un ejemplo del trabajo increíble realizado por los hombres y mujeres del Servicio Secreto todos los días”.
Días atrás, Markwayne Mullin había asegurado que su Departamento revisaría minuciosamente los registros electorales en todo el país para asegurarse de que los inmigrantes ilegales no hubieran ejercido su voto en las elecciones de medio término.
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