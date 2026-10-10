Localizan en Estados Unidos a 7 migrantes reportados como desaparecidos en Chiapas

Migrantes en la frontera entre México y Estados Unidos, en una fotografía ilustrativa.

Siete migrantes originarios de Centro y Sudamérica que contaban con reportes de personas “no localizadas” en Chiapas fueron ubicados en Estados Unidos, tras una revisión de expedientes pendientes y la coordinación entre autoridades estatales y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por su sigla en inglés).

Durante una transmisión en vivo, el fiscal General del estado, Jorge Luis Llaven Abarca, informó que los migrantes ingresaron de manera irregular a Estados Unidos, donde actualmente se encuentran bajo custodia. Tres son originarios de Honduras, 2 de El Salvador, uno de Guatemala y otro de Colombia.

De acuerdo con el fiscal, fue posible ubicarlos gracias al intercambio de información con la CBP, lo que permitió retirar las fichas de búsqueda que correspondían a reportes de 2016, 2021, 2022 y 2023.

TE RECOMENDAMOS: Ante Consejo Nacional Lorenia Valles rinde protesta como coordinadora estatal de la Transformación de Morena en Sonora

“Ellos confirman que estas personas ingresaron a su país de forma irregular, tienen el registro allá, allá están en Estados Unidos, por lo cual hemos dado también ya de baja las fichas de búsqueda”, afirmó Llaven Abarca.

Identifican a los siete migrantes localizados

El fiscal identificó a los siete migrantes tras informar que sus respectivas fichas de búsqueda serían retiradas tras confirmar su paradero en Estados Unidos.

Los tres ciudadanos hondureños son Magdiel Antonio López Espinal, Ángela Benigna Sierra Rodas y Franck Alexander Mendoza Alvarado.

En tanto, los salvadoreños identificados son Angélica María Rodríguez Gómez y Erick Alberto Amaya Cartagena.

Asimismo, fue posible identificar a Alida Refugio Álvarez Soto, originaria de Guatemala, y a Santiago Zuluaga Sepúlveda, de Colombia.

Migrantes localizados en Estados Unidos, previamente reportados como desaparecidos en Chiapas. ı Foto: Fiscalía de Chiapas

Revisan expedientes de personas no localizadas

El fiscal explicó que la localización de los siete migrantes forma parte de las acciones para atender las denuncias relacionadas con personas extranjeras reportadas como desaparecidas en Chiapas.

“Nos hemos dado a la tarea de revisar expedientes que están ahí rezagados”, detalló, al señalar que algunos casos podrían tener una situación similar a la de los siete migrantes identificados, quienes habían sido reportados como desaparecidos, pero se encontraban fuera del territorio mexicano.

También puedes leer:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Raz ó n.

cehr