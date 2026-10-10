Consejo Nacional de Morena ratifica a ‘Gino’ Segura como coordinador estatal en Quintana Roo

El Consejo Nacional de Morena ratificó a Eugenio “Gino” Segura Vázquez como Coordinador Estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Quintana Roo, con lo que inicia una nueva etapa de trabajo político y organizativo para el movimiento en la entidad.

La toma de protesta establece la continuidad de “Gino” Segura al frente de una agenda que tendrá como principales ejes la unidad del movimiento, el fortalecimiento de la organización territorial y la cercanía permanente con las y los quintanarroenses.

A partir de esta responsabilidad, el trabajo se concentrará en los 11 municipios de Quintana Roo, con una agenda que contempla diálogo, participación y organización desde las colonias y comunidades.

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El objetivo será fortalecer la comunicación y coordinación entre las estructuras de Morena y el trabajo que se desarrolla directamente en territorio, dando seguimiento a las tareas de organización y participación del movimiento en el estado.

Tras la ratificación, “Gino” Segura señaló que asume esta responsabilidad con el compromiso de trabajar de manera coordinada y mantener una presencia permanente en territorio.

“Tienen en mí a un compañero que asume con responsabilidad el compromiso de consolidar a Quintana Roo como un referente nacional en la defensa de la transformación y la soberanía” Eugenio Segura Vázquez, coordinador de Morena en Quintana Roo



El coordinador estatal señaló que esta nueva etapa requerirá mantener la unidad y sumar esfuerzos desde los distintos espacios del movimiento, con una agenda que permita fortalecer la organización en cada municipio.

La ruta de trabajo contempla continuar con los recorridos por Quintana Roo, el diálogo con las estructuras municipales y seccionales y el contacto directo con las comunidades, como parte de una estrategia de organización territorial.

cehr