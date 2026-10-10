La serie Timbiriche ya se estrenó y se ha convertido en tema de conversación en redes sociales pues recrea el nacimiento de la agrupación juvenil y tiene varios personajes inspirados en figuras que habrían formado parte de la historia detrás del fenómeno musical de los años 80.

Uno de los que más curiosidad ha despertado entre los espectadores es el interpretado por Alberto Guerra. El actor cubano da vida a Román Ferrelle, un poderoso ejecutivo clave en las decisiones del grupo. Ahora los fans se preguntan si realmente existió una persona con esas características o en quién está basado este personaje; en La Razón te contamos.

¿Quién es Román Ferrelle, personaje de Alberto Guerra en la serie Timbiriche, en la vida real?

Alberto Guerra dio vida a Román Ferrelle en la serie Timbiriche; se trata de un influyente ejecutivo de televisión que aparece junto a Luis de Llano durante los primeros pasos de Timbiriche.

La producción de ViX lo muestra como un hombre ambicioso que está ligado al mundo empresarial de la televisión, además de tener una marcada formación religiosa y una compleja relación con su padre, elementos que construyen gran parte de su personalidad dentro de la trama.

Hasta ahora, los productores de la serie Timbiriche no han confirmado oficialmente que el personaje de Alberto Guerra represente a una persona específica; sin embargo, diversas versiones lo relacionan con Víctor Hugo O’Farrill Ávila, uno de los ejecutivos más influyentes de Televisa durante las décadas de 1970 y 1980.

La teoría cobra fuerza porque Víctor Hugo O’Farrill pertenecía a una de las familias más importantes de los medios de comunicación en México y porque distintas versiones le atribuyen haber participado en el desarrollo inicial del proyecto que posteriormente se convirtió en Timbiriche.

📺🔥 Alberto Guerra interpreta a Héctor Ferrer, personaje que parodiaría a Víctor Hugo O’Farrill, en la serie no autorizada de timbiriche de ViX, de Televisa. La trama dejaría entrever que O’Farrill sabía perfectamente lo que ocurría entre Sasha Sokol y Luis de Llano Macedo. 👀 pic.twitter.com/qY3j7GC429 — Germán López (@germanlr18) October 9, 2026

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