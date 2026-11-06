Trump nombra a Stephen Miller como jefe de Gabinete, en reemplazo de Susie Wiles

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, nombró a Stephen Miller como jefe de Gabinete, en reemplazo de Susie Wiles, quien fue destituida del cargo y no le fue asignado otro dentro de la Casa Blanca.

A través de una publicación en la red social Truth, el presidente estadounidense anunció que Miller, quien anteriormente era el “número dos” de la Jefatura de Gabinete ahora ocupará la titularidad de la misma.

Stephen Miller, nombrado por Trump como jefe de Gabinete, en fotografía de archivo. ı Foto: Reuters

Trump se refirió a Miller como “uno de mis consejeros de mayor confianza”, y destacó que el cambio será efectivo a partir del lunes 9 de noviembre.

En tanto, aseguró que Wiles hizo un “increíble trabajo” en el citado cargo, y que pasará a formar parte de la “Trump Political Operation”, como se conoce al aparato de recaudación de fondos, estrategia electoral e influencia partidista externo a la Casa Blanca.

“Quiero agradecerle por su trabajo como jefa de Gabinete. Hizo un gran trabajo”, concluyó Trump.

Ven cambio político tras fracaso en las elecciones

De acuerdo con análisis de medios como El País y The New York Times, el movimiento es un cambio estratégico de Donald Trump en respuesta al fracaso republicano de las elecciones de medio término.

Lo anterior debido a que Stephen Miller es conocido por ser el arquitecto de la política migratoria más dura de la actual administración, incluidas las redadas y las deportaciones masivas, quien también ha defendido una lectura expansiva del poder presidencial.

Susie Wiles, anterior jefa de Gabinete de Trump. ı Foto: Reuters

De acuerdo con estos análisis, la elección de Miller podría ser una estrategia para respaldar la línea más dura del Gobierno, en tanto que la remoción de Wiles se leería como una búsqueda de responsables internos tras la derrota en las elecciones.

En la más reciente jornada electoral estadounidense, las elecciones de medio término o midterms, el Partido Republicano al que pertenece Donald Trump perdió el control del Congreso, al resultar su rival Partido Demócrata con mayoría en el Senado (con 52 escaños) y en la Cámara de Representantes (con 254 escaños).

Stephen Miller, nombrado por Trump como jefe de Gabinete, en fotografía de archivo. ı Foto: Reuters

¿Quién es Stephen Miller, nuevo jefe de Gabinete de Trump?

Stephen Miller, nacido en California en 1985, es un funcionario estadounidense que trabaja para Donald Trump desde su primera administración presidencial, entre 2017 y 2021. Se graduó de Ciencias Políticas en la Duke University y, hasta su nuevo nombramiento, era Subjefe de Gabinete para Políticas Públicas y asesor de Seguridad Nacional de Trump.

En 2016 se incorporó a la campaña presidencial de Trump como asesor político y redactor de discursos.

Stephen Miller, nombrado por Trump como jefe de Gabinete, en fotografía de archivo. ı Foto: Reuters

Durante el primer gobierno de Trump, entre 2017 y 2021, fue asesor principal del presidente y una de las figuras centrales en diseño de políticas internas, sobre todo migratorias.

Se le atribuye un papel decisivo en medidas como la prohibición de viaje a varios países de mayoría musulmana, el intento de eliminar DACA y la política de “tolerancia cero” de 2018, que provocó la separación de miles de familias migrantes en la frontera.

Después de que Trump dejó la Casa Blanca en 2021, Miller cofundó America First Legal, una organización conservadora que impulsó litigios contra políticas del gobierno de Joe Biden y contra universidades, medios y empresas en temas de libertad de expresión, seguridad nacional y políticas culturales.

Stephen Miller, nombrado por Trump como jefe de Gabinete, en fotografía de archivo. ı Foto: Reuters

Con el regreso de Trump a la presidencia en 2025, Miller asumió como subjefe de Gabinete para Políticas Públicas y asesor de Seguridad Nacional, cargos que no requieren confirmación del Senado.

En ese puesto amplió su influencia sobre la agenda interna, la seguridad y la política migratoria; se le considera uno de los impulsores de las deportaciones masivas y de las medidas fronterizas más agresivas del segundo mandato.

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