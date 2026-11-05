Desafía Trump al triunfo demócrata

Francisco Cárdenas Cruz. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

Con todo y la apabullante derrota electoral de este martes, que llevó al Partido Demócrata a lograr la mayoría en la Cámara de Representantes y seguramente en el Senado, así como en varias importantes gubernaturas, Donald Trump recordó que él sigue siendo el presidente de Estados Unidos los próximos dos años que convivirá en medio de un frecuente desafío para lo cual recordó que echará mano del veto constitucional que mantendrá.

En ese lapso gubernamental enfrentará diferencias con una oposición demócrata que intentará cobrar agravios, con el consecuente entorpecimiento o escollos en temas que mucho preocupan al partido ganador y que en diversos aspectos se reflejarán las relaciones con México en casos como la seguridad y puntos cruciales del T-MEC, que han motivado reiterados reclamos del partido ganador.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

En vez de reconocer la mayúscula corrupción puesta al descubierto en el INE y respaldar la urgente limpieza en ese organismo para al menos intentar recobrar algo de su perdida confianza ciudadana, desde las filas de Morena y su gobierno, niegan vínculos partidistas con Guadalupe Taddei, buscan culpables de sexenios anteriores.

La reacción a ese empeño ya motivó que José Woldenberg, el primer presidente del entonces IFE, cuyo desempeño, rectitud y honorabilidad al frente del mismo son de sobra reconocidos y recordados, demandara en su reciente artículo periodístico un “Ya, por favor”, para advertir que no es momento de evadir responsabilidades, sino de buscar una salida productiva para todos.

Durante la sesión de hoy, el Consejo General del INE, aprobará un plan de acción que incluirá una serie de auditorías externas de todos los contratos vigentes para identificación de irregularidades y rescindirlos, previa acreditación de ilegalidades, como inicio de erradicación de la corrupción que ha mermado la confianza ciudadana que había en el árbitro electoral, de cara al proceso del próximo año.

Clara Luz Flores, la virtual próxima candidata de Morena a gobernar Nuevo León, presentó dos denuncias penales ante la FGR contra el actual mandatario emecista, Samuel García, su esposa, Mariana Rodríguez y su padre Samuel Orlando García, por presuntos desvíos de recursos públicos, así como contra el alcalde de Monterrey, el priísta Adrián de la Garza y la ex contralora municipal panista, Jovita Morín Flores.

La Secretaria de Bienestar y Política Social de Uruapan, quien fuera aprehendida a fines de octubre, fue vinculada a proceso por encubrimiento en el caso del asesinato del ex alcalde independiente, Carlos Manzo, en el que están involucrados dos sobrinos suyos por vínculos con el CJNG, señalado por la Fiscalía estatal como autor de ese atentado, tras descartar móvil político, como se especulara.