Elon Musk y varios accionistas piden el regreso de Jensen Huang como CEO de Nvidia

Una campaña digital comenzó a tomar fuerza para cuestionar la decisión que dejó fuera de la dirección de Nvidia a su fundador, Jensen Huang.

Entre quienes respaldan esta iniciativa figura Elon Musk, director ejecutivo de Tesla y SpaceX, además de empresarios, inversionistas y trabajadores de la fabricante de chips. La movilización busca que el consejo de administración reconsidere las circunstancias de la renuncia y permita el regreso del directivo.

La petición ya superó las 120 mil adhesiones y plantea interrogantes sobre la investigación que precedió a su salida. Sus promotores consideran que la decisión pudo haberse tomado sin las garantías necesarias y reclaman explicaciones sobre el proceso que terminó con más de tres décadas de liderazgo.

La iniciativa, que se presenta como una campaña independiente, contabilizaba hasta alrededor de 6 mil 200 firmas de empleados actuales de Nvidia, 66 mil de accionistas y otras 47 mil de simpatizantes.

Elon Musk ı Foto: AP

Uno de los apoyos más destacados es el de Elon Musk, quien manifestó públicamente su respaldo a Huang e incluso aseguró que sería un honor contratarlo. Su participación ha contribuido a darle mayor visibilidad a una campaña que busca presionar al consejo directivo para que reconsidere la salida del empresario.

La petición sostiene que no se han presentado pruebas de que la mujer involucrada fuera una espía y exige mayor transparencia sobre las indagatorias.

La controversia se intensificó después de que Jensen Huang presentara su renuncia el 12 de noviembre, tras hacerse públicas informaciones sobre presuntas relaciones extramaritales, incluida la vinculada con Alice Huang.

Ante su salida, Nvidia designó a su directora financiera, Colette Kress, como CEO interina, mientras Harvey Jones, exdirectivo de Synopsys, asumió la presidencia del consejo de administración.

En medio de la incertidumbre, el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, también pidió buscar fuera de Nvidia al próximo director ejecutivo. Además, dio un plazo de 10 días para que la compañía y sus asesores legales respondan cuestionamientos sobre su cultura de cumplimiento de las restricciones de exportación.

Logo de Nvidia en imagen ilustrativa ı Foto: Reuters

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LMCT