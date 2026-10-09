Macarena García: Timbiriche me reta al interpretar a Sasha

La historia de Sasha Sokol y Luis de Llano, uno de los episodios más polémicos alrededor de Timbiriche, la serie se convierte en uno de los ejes de la nueva producción de ViX, y para Macarena García representó uno de los trabajos más complejos de su carrera. La actriz, quien interpreta a Sasha, tuvo que desprenderse de sí misma para construir a una joven atrapada en una historia marcada por la fama, el poder y una relación con el popular productor.

“La historia de mi personaje es muy sensible y fuerte. El poder hacerla de forma honesta y con mucha verdad, me permitió enfocarme en lo que sentía Sasha y no las decisiones de Macarena”, explicó en entrevista con La Razón. “Quería cambiar algo en mí que no fuera físico, sino que se sintiera en pantalla”.

La producción llega hoy a la plataforma ViX con sus dos primeros capítulos. A partir de entonces, se estrenará un episodio cada viernes a las 19:00 horas, en la plataforma.

El dato: La serie se grabó hace dos años a cargo de El Estudio, bajo la producción de Pablo Cruz y Juana García Blaya. Beto Hinojosa estuvo a cargo de la dirección.

Aunque la producción se presenta como una ficción inspirada en una investigación periodística y en hechos reales, el caso de Sasha y Luis de Llano ocupa un lugar central. El productor Pablo Cruz lo definió como la “columna vertebral” de la historia, mientras que la serie reconstruye desde la ficción el nacimiento de la agrupación, sus primeros ensayos, el ascenso a la fama y los conflictos que acompañaron a sus integrantes.

Para la actriz, acercarse a su personaje implicó mucho más que reproducir una imagen conocida. “Fue muy hermoso, me documenté con videos y fotos. Al leer los guiones, hice casting para los personajes femeninos hasta quedar como Sasha, la cual me llegó y, sobre todo, me retó como actriz por su historia”, recordó.

El reto fue todavía mayor al enfrentarse a la parte emocional. “El tomar las decisiones de lo que sentía mi personaje”, explicó Macarena. Para conseguirlo, buscó incluso una transformación que no dependiera únicamente del vestuario o el maquillaje. “El ver cómo me veía y poderme ver al espejo y verme completamente diferente. Quería cambiar algo en mí que no fuera físico sino que se sintiera en pantalla”.

La polémica alrededor de la historia también fue conocida por los jóvenes actores. Edu Maruri, quien interpreta a Eduardo Capetillo, reconoció que sabían que el proyecto podía generar todo tipo de conversaciones. “Algo se sabía que era una serie inspirada y sabíamos que tenía un poco de polémica”, dijo.

Edu Maruri llegó al proyecto con información más clara desde el casting. “A mí sí me dijeron y se alinearon los astros y sí doy con el personaje”, relató. Su preparación partió de una idea que resumió así: “Los personajes te escogen a ti y es tuyo. Yo hice el trabajo para estar justamente preparado. Creo que era para nosotros”.

Íker Solano, quien interpreta a Diego Schoening, tuvo un acercamiento diferente. “Me llegó el casting y no me mencionaron muchos detalles. No me quisieron decir para no asustarme”, recordó. Fue hasta conocer a sus compañeros cuando comenzó a dimensionar el proyecto.

La preparación exigió meses de trabajo. “Tres meses y semanas de entrenamiento”, detalló Íker Solano, quien junto al resto del elenco tuvo que trabajar canto, baile y actuación. “Vimos muchísimo material, escuchar la música. Soy una persona muy auditiva y me ponía en un tono, me llevaba a otra época”.

Los ensayos también sirvieron para crear la relación entre los protagonistas. Edu Maruri recordó que trabajaban incluso fuera del set: “Estábamos en el hotel ensayando”. El objetivo era acercarse a la energía de quienes formaron la agrupación. “Tratar de encontrar la parte física en los bailes, la voz, o tratar de acercarnos a Timbiriche y apoyarnos entre nosotros”, explicó el actor. Pero el vínculo entre los actores terminó siendo tan intenso que separarse de los personajes se convirtió en otro reto. Íker lo resumió así: “Era estar conviviendo 24 horas y estar juntos, grabar juntos y al terminar fue como si algo se hubiera ido, después de tantos meses de estar juntos”.

Maruri, por su parte, habló de la emoción de reencontrarse con el resultado después de un largo proceso: “Fue una emoción total, ver entre el equipo y equipo de producción. Dos años después y verlo juntos y estamos demasiado contentos”. La producción, explicó, tomó cerca de dos años en concretarse.

La intención del elenco es que la serie provoque conversación, pero también memoria. “Lo ideal será que los llene de nostalgia a todos, por el legado que dejó un grupo como Timbiriche en la música”, afirmó Íker.

Timbiriche, la serie recrea la época de los 80, desde la audición del grupo. Cuenta con actuaciones de Macarena García, Sebastián Poza, Luis de la Rosa, Jesusa Ochoa, Íker Solano, Michelle Pellicer, Edu Maruri, Andrea Chaparro, Osvaldo Benavides, entre otros.