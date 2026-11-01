Heidi Klum sorprende con disfraz de Halloween de su propia mano

Heidi Klum en su fiesta anual de Halloween, el sabado 31 de octubre de 2026.

Heidi Klum sufrió una sangrienta transformación para convertirse en una mano gigante y macabra y cercenada para su fiesta anual de Halloween en Nueva York, el sábado, 25 años después de haber comenzado a presentar el tan esperado evento.

Klum era irreconocible, sólo tenía los ojos y la boca a la vista, la sangre goteando de su boca mientras sacaba la lengua. La parte superior de la mano terminaba en una sangrienta mezcla de ligamentos y tendones colgando. Tenía un conjunto de ayudantes con trajes de protección manchados de sangre.

El año pasado se le ocurrió la idea de disfrazarse de una mano gigante, concretamente su propia mano izquierda, con largas uñas rojas, un anillo para el pulgar y su anillo de compromiso y alianza.

“Miré mi mano y pensé: ‘Oye, creo que podría meter mi cuerpo en esto de alguna manera’”, dijo Klum.

Heidi Klum en su fiesta anual de Halloween, el sábado 31 de octubre de 2026. ı Foto: AP

La supermodelo convertida en personalidad televisiva se hizo viral en 2022 cuando llegó a la fiesta al final de una línea de pesca, envuelta en un disfraz de gusano que se deslizaba.

En años anteriores, Klum ha venido disfrazado de la mitología griega Medusa, un pavo real, un “Transformer” de 2,4 metros de altura, un hombre lobo del videoclip de “Thriller” de Michael Jackson, un clon acompañado por varios imitadores de Klum, y Kali, la diosa hindú multibrazada de la muerte y la destrucción.

Heidi Klum dijo que este año tardó unas cinco o seis horas en ponerse el disfraz de mano, pero hacerlo tardó mucho más. Más temprano ese día publicó pistas en su Instagram mientras le aplicaban prótesis ensangrentadas en la cara.

“Sin duda, lo más difícil es llevarlo”, dijo Klum. “Pesa bastante.”

Su marido, el músico Tom Kaulitz, no asistió este año porque estaba de gira. Pero los detalles de su traje incluyen un tatuaje con su nombre en el dedo anular, junto con las líneas de la palma y las venas.

“Un poco de Tom está conmigo”, dijo.

Heidi Klum poses on the carpet at her annual Halloween party in NYC pic.twitter.com/gtmP1tXB60 — The Hollywood Reporter (@THR) November 1, 2026

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