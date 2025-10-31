Heidi Klum y su aterrador disfraz de Medusa para Halloween 2025 | VIDEOS

Un año más, Heidi Klum ha reafirmado su puesto como La reina del Halloween con un impactante disfraz que sorprendió a sus millones de seguidores, tras revelarse como Medusa este año.

Es bien sabido que Heidi Klum es una de las personalidades que se toman más en serio la temporada de Halloween, ya que sus disfraces año con año destacan por lo detallados que son.

Y es que la famosa modelo no le tiene miedo a salir de su zona de confort y probar prostéticos, aparatos o cualquier otro objeto que haga que su visión cobre vida y eleve sus disfraces a un nivel al que pocas personas pueden llegar.

El disfraz de Medusa de Heidi Klum para Halloween 2025

Horas antes de revelar su atuendo, la celebridad ya había comenzado a dar pistas respecto a cómo sería su vestimenta en esta ocasión, al compartir adelantos como los colmillos antinaturales que usaría en la boca, que le estaban pintando la cara de verde y hasta una foto de cables que dio mucho de qué hablar.

Después, mostró cómo le colocaban una piel rugosa y de reptil por el que el público comenzó a especular sobre cuál sería el personaje que interpretaría en esta ocasión.

La famosa incluso mostró cómo le colocaban uno de los pupilentes verdes que hacían un cambio total en sus ojos, al lucir ahora una mirada de reptil que sorprendió a muchos.

El momento de mayor impacto llegó horas después, ya que la famosa aparecía completamente caracterizada. “No mires por mucho tiempo o te convertirás en piedra”, advirtió en la descripción del video.

La mujer se volvió a lucir con su atuendo, luciendo una piel verdosa y amarillenta de reptil y una figura femenina pero con cola de serpiente. Asimismo, luce una lengua bipida junto con sus aterradores colmillo y su mirada inquietante de reptil.

Uno de los elementos más llamativos fue su cabello. Se trataba de una peluca café con serpientes que se movían por si solas, un detalle que le añadía el toque de realismo que caracteriza sus atuendos.

Algunas de las reacciones por el disfraz de Heidi Klum fueron: