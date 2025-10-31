Beliween 2025: Aislinn Debez, Bárbara de Regil y los disfraces de los invitados

Este jueves 30 de octubre se llevó a cabo una nueva edición del Beliween, la fiesta de Halloween que la cantante Belinda realiza año con año y que cada vez ha cobrado mayor fuerza, al reunir a decenas de celebridades en un mismo lugar.
"Lo que empezó como un ritual entre amigos se convirtió en una tradición, un universo, un vibe eterno“, escribió Belinda sobre Beliween este año. Ahora, te compartimos algunos de los disfraces más llamativos de las celebridades que asistieron a la fiesta.
Así fueron los disfraces de los famosos en Beliween 2025
Martín Barba
El actor lució un disfraz de ranchero catrín, con la mayor parte del rostro pintada y un traje blanco con detalles dorados.
Aislinn Derbez se disfraza de Aaron Abasolo, personaje de su papá | VIDEO
Bárbara de Regil
Bárbara de Regil fue con su esposo a la fiesta de Belinda con un look combinado, vestidos completamente de negro y con armas falsas.
Erik Rubín
El cantante apareció disfrazado como un zombie setentero disco que sorprendió enormemente a muchos, al verlo con un enorme afro y un traje ajustado.
Mariana Zaragoza
La modelo homenajeó a la película de ‘Pulp Fiction’ al vestirse como Mia Wallace, el personaje de Uma Thurman. Su acompañante iba como Vincent Vega, que da vida John Travolta.
Azul Guaita
El disfraz de la actriz fue un guiño a Jessica Rabbit, pues lució un cabello rojizo peinado de lado y un vestido rojo con guantes violetas, derrochando sensualidad.
Majo Aguilar
La cantante de regional mexicano hizo un homenaje a Zelda, personaje del videojuego homónimo que es una princesa en el mismo.
Karol Sevilla
La cantante y actriz decidió aparecer como M3gan, el exitoso personaje de Blumhouse, ¡y se ve igualita!
Aarón Mercury
El creador de contenido apareció con un traje cuadrado y una mascara de Scream, un disfraz sencillo pero que funcionó para la velada.
María Barracuda
La cantante de Hot Dog sorprendió a todos con su aparición. Lució un vestido negro con un sombrero, maquillaje oscuro y unas alas que se movían. Sin duda, una de las mejores disfrazadas de Beliween.
Aislinn Derbez
Aislinn se disfrazó como Aaron Abasolo, personaje de su padre, Eugenio Derbez. La actriz explicó que fue su stylist,Jessica Marmolejo, quien le dijo que se disfrazada de su papá, ante lo que ella pensó que la mejor opción era tomar a uno de sus personajes icónicos.