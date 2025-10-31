Beliween 2025: Aislinn Debez, Bárbara de Regil y los disfraces de los invitados

Este jueves 30 de octubre se llevó a cabo una nueva edición del Beliween, la fiesta de Halloween que la cantante Belinda realiza año con año y que cada vez ha cobrado mayor fuerza, al reunir a decenas de celebridades en un mismo lugar.

"Lo que empezó como un ritual entre amigos se convirtió en una tradición, un universo, un vibe eterno“, escribió Belinda sobre Beliween este año. Ahora, te compartimos algunos de los disfraces más llamativos de las celebridades que asistieron a la fiesta.

Así fueron los disfraces de los famosos en Beliween 2025

Martín Barba

El actor lució un disfraz de ranchero catrín, con la mayor parte del rostro pintada y un traje blanco con detalles dorados.

Bárbara de Regil

Bárbara de Regil fue con su esposo a la fiesta de Belinda con un look combinado, vestidos completamente de negro y con armas falsas.

Erik Rubín

El cantante apareció disfrazado como un zombie setentero disco que sorprendió enormemente a muchos, al verlo con un enorme afro y un traje ajustado.

Mariana Zaragoza

La modelo homenajeó a la película de ‘Pulp Fiction’ al vestirse como Mia Wallace, el personaje de Uma Thurman. Su acompañante iba como Vincent Vega, que da vida John Travolta.

Azul Guaita

El disfraz de la actriz fue un guiño a Jessica Rabbit, pues lució un cabello rojizo peinado de lado y un vestido rojo con guantes violetas, derrochando sensualidad.

Majo Aguilar

La cantante de regional mexicano hizo un homenaje a Zelda, personaje del videojuego homónimo que es una princesa en el mismo.

Karol Sevilla

La cantante y actriz decidió aparecer como M3gan, el exitoso personaje de Blumhouse, ¡y se ve igualita!

Karol Sevilla tenía una sola cosa que hacer y lo hizo excelente, fue de los mejores disfraces en el Beliween 👻🎃 pic.twitter.com/54H6ywWqye — KS⚡ (@karolstanboy) October 31, 2025

Aarón Mercury

El creador de contenido apareció con un traje cuadrado y una mascara de Scream, un disfraz sencillo pero que funcionó para la velada.

AARÓN huye de los problemas, prefirió ir al BELIWEEN de BELINDA!#LaCasaDeAaron pic.twitter.com/NqEd4ufwQW — MERCURIO (@Mercurio2095171) October 31, 2025

María Barracuda

La cantante de Hot Dog sorprendió a todos con su aparición. Lució un vestido negro con un sombrero, maquillaje oscuro y unas alas que se movían. Sin duda, una de las mejores disfrazadas de Beliween.

Aislinn Derbez

Aislinn se disfrazó como Aaron Abasolo, personaje de su padre, Eugenio Derbez. La actriz explicó que fue su stylist,Jessica Marmolejo, quien le dijo que se disfrazada de su papá, ante lo que ella pensó que la mejor opción era tomar a uno de sus personajes icónicos.