Aislinn Derbez se disfraza de Aaron Abasolo, personaje de su papá | VIDEO

Aislinn Derbez causó furor en el Beliween, la fiesta de Halloween de Belinda, al aparecer disfrazada de Aaron Abasolo, un personaje icónico de Eugenio Derbez, su papá. En rede sociales, no pudieron evitar destacar el enorme parecido entre ambos.

Aislinn Derbez se disfraza de personaje de su papá, Eugenio Derbez

Y es que en lugar de tratar de dejar de lado las burlas que ha recibido por parecerse demasiado a su papá, Aislinn Derbez decidió usarlo a su favor y se disfrazó de Aaron Abasolo, lo que la convirtió en la sensación de la noche.

Aislinn Derbez se disfraza de Aaron Abasolo ı Foto: IG: @aislinnderbez

La actriz explicó que fue su stylist, Jessica Marmolejo, quien le dijo que se disfrazada de su papá, ante lo que ella pensó que la mejor opción era tomar a uno de sus personajes icónicos.

La famosa incluso compartió una foto donde replica la pose de su padre cuando se encuentra en lo que parece ser la puerta de la casa de una vecindad, con una pose desgarbada y una expresión divertida en la cara.

Incluso, compartió la reacción de Belinda al verla, quien exclamó “¡te ves increíble!" al verla. Después de hablar por unos segundos, se tomaron fotos juntas para el evento.

Las redes sociales también reaccionaron al momento y no tardaron en salir las burlas y risas al momento que la mujer buscó hacer cómico a propósito. Te dejamos algunas reacciones:

“Qué ingeniosa la hija de Derbez…¡wow!“.

“La misma cara de su papá”.

"Qué cuerpazo del Aaron Abasolo“.

“Es igualita a su padre, me hizo recordar al personaje“.

La reacción de Beli al ver a Aislinn Derbez disfrazada de Aaron Abasolo #beliween pic.twitter.com/KegUUlkjvS — Ra0lin (@Ra0lin) October 31, 2025

¿Quién es Aaron Abasolo?

El personaje salía en el programa Derbez en cuando y es reconocido por el público mexicano gracias por su distintiva frase “¡Pregúntame, caón, pregúuuuuntame!”.

Se caracteriza por su tono callejero, su origen de familia humilde y por usar dobles sentidos y albur. Se describe como un joven de familia humilde, de carácter flojo y tramposo, que usa un lenguaje callejero y lleno de dobles sentidos. Destaca su peculiar vestimenta, que deja a la vista su abdomen y extremidades.