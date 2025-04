Aislinn Derbez asegura que ‘la ninguneraron’ por su apellido: ‘Ser Derbez era bien chafa’ | VIDEO

Aislinn Derbez es una de las figuras más famosas en el entretenimiento mexicano, hija de Eugenio Derbez, quien marcó un antes y un después en la comedia mexicana en televisión.

Si bien muchos pensarían que Aislinn Derbez sería una ‘nepo baby’, es decir, una joven que tuvo el camino pavimentado por su padre, la artista asegura que fue todo lo contrario y que incluso, se le cerraron puertas en el inicio de su carrera, por su apellido.

Aislinn Derbez no quería ser actriz

La famosa reveló que en un inicio, se negaba a ser actriz, lo que la llevó a estudiar arte en Nueva York. Sin embargo, con el paso del tiempo, se dio cuenta de que sí le apasionaba el mundo de la actuación.

Asegura que al revelarle eso a su papá, él se molestó bastante por la situación y la criticó, al señalarle que las grandes actrices habían comenzado sus carreras en la niñez. En ese sentido, Eugenio Derbez le dijo: “Ya tienes 23 años, ¿crees que a esta edad vas a lograr algo?“, le cuestionó.

Después de ello, la joven se dio cuenta de que lo que no deseaba era formar parte de la televisión para no ser relacionada con su padre, por lo que decidió enfocarse en el cine, ya que él no formaba parte de esa industria todavía.

‘Ningunearon’ a Aislinn Derbez por su apellido

“Fue mu difícil, me ninguneaban durísimo”, reveló la ex de Mauricio Ochmann, quien explicó que al ser cuestionada sobre su padre, las personas que le hacían casting se mostraban decepcionados, ya que “ser Derbez era bien chafa”.

En su primera oportunidad en el cine, con la cinta Abolición de la propiedad, Aislinn contó que recibió varios callbacks, que ocurren cuando a un director le gusta el trabajo de una actriz y la considera para formar parte de su proyecto.

Asegura que después de varias ocasiones en las que fue citada, habló con el director, quien le confesó: “Estoy en un dilema. Te hicimos muchos callbacks y la razón es porque no queríamos que fueras tu, queríamos un pretexto para decirte que no y lo volvías a hacer bien”, le dijeron a la famosa.

En ese sentido, Derbez asegura que se sintió desconcertada por la revelación, ante lo que le dijeron “es que no nos gusta tu apellido, pero te lo ganaste”, le confesaron.

“¿No se te hace rarísimo que en mi primera película, mi apellido en vez de ayudarme me perjudicó?“, cuestionó Aislinn Derbez. ”Claro, yo siento que mi apellido me ha abierto una cantidad de puertas impresionantes, pero se me hace muy chistoso que para iniciar en el cine, me cerraba la puerta", destacó.