Mediterránea, el cuidado de tu salud y del planeta

Comer bien no tiene por qué significar seguir reglas estrictas o renunciar al placer de disfrutar la comida. A veces, la clave está en recuperar hábitos sencillos como elegir ingredientes frescos, aprovechar los productos de temporada, incorporar más frutas y verduras al plato y disfrutar de preparaciones naturales. En ese sentido, la dieta mediterránea destaca como un modelo que combina salud, equilibrio nutricional y respeto por el medioambiente, una alternativa para llevar una vida más sostenible.

Esta forma de alimentación, reconocida por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en 2010, va más allá de una selección de alimentos: representa una tradición vinculada con la agricultura, la pesca, la biodiversidad y las costumbres de las comunidades, además de que ha tenido una creciente popularidad en todo el mundo.

El pescado se puede consumir en cantidades moderadas ı Foto: Especial

Su principal característica es el predominio de alimentos de origen vegetal, como frutas, verduras, legumbres, cereales integrales y frutos secos. También incorpora el aceite de oliva como fuente principal de grasa, mientras que el consumo de pescado, lácteos y carnes se mantiene en cantidades moderadas, especialmente en el caso de las carnes rojas y procesadas.

El Dato: Se aconseja comer pescado, mínimo una o dos veces a la semana. Consume carnes con moderación.

Uno de los aspectos que convierte a la dieta mediterránea en un referente de sostenibilidad es su potencial para reducir la huella ambiental de la alimentación. Al priorizar productos vegetales y moderar el consumo de carne, particularmente la de res, contribuye a disminuir la demanda de recursos naturales y las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas con la producción de alimentos, lo cual beneficia al medioambiente.

Opta por frutas de temporada. Además de ser más baratas, ayudas al ambiente ı Foto: Especial

Una revisión científica publicada en 2024 en la revista Advances in Nutrition, que analizó 35 investigaciones, encontró que 91 por ciento de los estudios que compararon la dieta mediterránea con otros patrones alimentarios, la identificaron como una opción sostenible. El análisis consideró indicadores como la huella de carbono, el consumo de agua, el uso del suelo y la energía.

Además, elegir productos locales y de temporada y aprovechar integralmente los ingredientes son prácticas que fortalecen este modelo, al favorecer cadenas de producción y consumo más responsables.

Contribuye en los comercios locales de tu colonia al comprar alimentos ı Foto: Especial

La sostenibilidad de la dieta mediterránea también tiene una dimensión cultural y económica. La UNESCO reconoce que sus prácticas tradicionales contribuyen a preservar conocimientos agrícolas, técnicas de pesca, métodos de preparación y formas de convivencia que se transmiten entre generaciones.

Asimismo, favorecer los productos de temporada y los circuitos de comercialización local puede beneficiar a pequeños productores, agricultores y comunidades rurales, al fortalecer las economías regionales y mantener vivas las actividades tradicionales en la comunidad.

Incrementa en tus platos las verduras y acompaña con semillas ı Foto: Especial

Otro elemento importante es la diversidad de cultivos. La incorporación de diferentes frutas, verduras, semillas y legumbres favorece una mayor variedad alimentaria y puede contribuir a conservar especies y variedades agrícolas adaptadas a cada territorio.

Aunque la dieta mediterránea tiene su origen en las comunidades que rodean este mar, sus principios pueden trasladarse a otras regiones sin necesidad de reproducir exactamente sus ingredientes. En países como México, por ejemplo, alimentos tradicionales como el frijol, el maíz, las calabazas, los quelites y las frutas de temporada pueden formar parte de una alimentación basada en vegetales, diversidad y aprovechamiento responsable de los recursos.

Más que seguir una dieta específica, el desafío consiste en recuperar hábitos que favorezcan tanto la salud humana como la del planeta. La dieta mediterránea demuestra que comer de manera equilibrada también puede ser una decisión ambiental y social.

Este modelo ofrece una referencia para avanzar hacia un consumo consciente, reducir el impacto ecológico y preservar las tradiciones que hacen de la alimentación una parte fundamental de la cultura.