Luis Rodolfo Oropeza se consolida entre los estrategas políticos más reconocidos de América Latina

El consultor mexicano Luis Rodolfo Oropeza recibió el premio Reed Latino por el Mejor Manejo de Medios de Comunicación para una Campaña de Gobierno, durante la ceremonia celebrada el pasado sábado 7 de noviembre en Panamá.
El galardón suma un nuevo reconocimiento a su trayectoria de más de 20 años en la estrategia electoral y la comunicación gubernamental, y consolida su presencia entre los consultores más reconocidos de América Latina.
En esta decimoquinta edición de los premios Reed Latino también fueron reconocidas las campañas presidenciales de Colombia y Costa Rica, entre numerosos trabajos de consultores que compitieron en 120 categorías.
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La premiación reunió a profesionales de la comunicación y la consultoría política de distintos países de la región, cuyos proyectos abarcaron campañas electorales y estrategias de gobierno.
Oropeza es socio director de Día D Consultores y ha participado en el diseño de estrategias electorales para campañas presidenciales, gubernaturas y alcaldías, así como en proyectos de comunicación para gobiernos en México, Centroamérica y España.
La distinción confirma el reconocimiento a su trabajo y su presencia entre los estrategas políticos más renombrados de México.
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