Esta Navidad, regala una experiencia: descubre los tres Jaguares de Mezcal Mitre

La Navidad es el momento de celebrar los logros compartidos y reconocer a quienes hicieron posible un año de éxitos. En el mundo empresarial, esta temporada también representa una oportunidad para fortalecer relaciones y demostrar que los buenos vínculos merecen algo más que un mensaje de felicitación.

Pero, ¿cómo elegir un regalo que realmente sorprenda?

Un buen obsequio corporativo no solo debe ser elegante, también puede transmitir identidad, buen gusto y reconocimiento. En ese terreno, los productos artesanales adquieren un valor especial, pues detrás de cada pieza hay tradición, carácter y una historia que compartir.

Piezas de colección con mezcal dentro. ı Foto: Especial

Si este año la intención es salir de lo convencional, el mezcal Mitre se presenta como una alternativa para convertir un obsequio navideño en una experiencia memorable.

Este destilado originario de Oaxaca cuenta con la colección Jaguar, que destaca por sus notas de sabor y por el diseño de su botella coleccionable en forma de este imponente felino, que es un símbolo sagrado de las culturas prehispánicas donde representa fuerza y nobleza.

El Dato: El mezcal Espadín recibió dos medallas de plata en San Francisco World Spirits Competition 2017 y una de oro por la Academia del Mezcal y del Maguey en 2019.

El lujo contemporáneo se mezcla con la tradición y el arte mexicano en tres presentaciones: Espadín, Ancestral y Triple Agave, cada una de 750 mililitros y con una experiencia completamente diferente al momento de degustarlas.

En primer lugar, Mitre Espadín, el clásico más vendido con su icónica botella negra. Ofrece un sabor equilibrado con tonos cítricos, herbales y un toque ahumado al olfato, dando un paso suave, fresco y con un ligero amargor cítrico en boca.

Triple Agave, para conocedores. ı Foto: Especial

Además, para quienes buscan un detalle todavía más especial, Mitre Espadín cuenta con ediciones de Arte Colectivo, una propuesta que convierte cada botella en una pieza única gracias a la intervención a mano de artistas y artesanos mexicanos, a través de técnicas como la pintura puntillista y el arte huichol. Cada diseño adquiere una personalidad propia que destaca por su originalidad.

2014 Año en que se fundó Mezcal Mitre por Claudio Román

Para los más tradicionales, Mitre Ancestral es una buena opción. Se destila en olla de barro, uno de los métodos más antiguos de producción del mezcal, y está elaborado con agave Espadín. En nariz evoca un fondo mineral con cáscara de naranja, lima, toronja, pino y hierbas silvestres. En boca destaca por su carácter robusto y elegante, una acidez viva y un final largo que permanece en el paladar.

Ancestral es robusto, elegante y mineral. ı Foto: Especial

Finalmente, Mitre Triple Agave es una propuesta ideal para los conocedores que buscan sabores más complejos. Este ensamble combina las variedades Espadín, Tepextate y Jabalí, dando como resultado un mezcal de carácter terroso y equilibrado. En nariz, despliega notas de penca, tierra, hierba húmeda, membrillo, cítricos, barro y matices ahumados. En boca, destacan su acidez, astringencia y amargor, que se integran para ofrecer una experiencia única.

El Tip: La temperatura ideal para servir cualquiera de las tres bebidas es entre los 13 y 14°C. Y para una mejor degustación se recomienda servirla en una copa mezcalera.

Espadín es el más vendido. ı Foto: Especial

Para las próximas fiestas decembrinas anticipa tus compras este Buen Fin y elige un regalo que combine tradición, diseño y orgullo mexicano. Sorprende con un detalle que celebre los vínculos que importan.