Ciudad Juarez, un mosaico de cultura, música y sabores

Entre el desierto chihuahuense y el río Bravo, frente a El Paso, Texas, Ciudad Juárez construye una identidad marcada por el intercambio cultural, la migración y el encuentro de dos países.

Su condición fronteriza define buena parte de su historia: es un punto estratégico para la industria manufacturera y un territorio de tránsito, pero también una urbe con expresiones artísticas, personajes populares y tradiciones gastronómicas que merecen descubrirse.

Detrás de los estereotipos que han acompañado su nombre, existe una ciudad con raíces y cultura que siempre busca la forma de contar quién es.

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EXPRESIONES FRONTERIZAS.Una de las primeras sorpresas está en el Museo de Arte de Ciudad Juárez, cuya arquitectura circular, su espejo de agua y su característica cúpula amarilla evocan al Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México. Pieza representativa de la arquitectura moderna mexicana, sus salas reciben propuestas que acercan al visitante a distintas expresiones del arte, desde la fotografía y el diseño hasta las instalaciones y las manifestaciones contemporáneas, ofreciendo un espacio donde conviven artistas y lenguajes.

UNA de las salas del Museo de las Identidades Juarenses. ı Foto: Armando Armenta|La Razón

Otra parada obligada para entender la ciudad es el Museo de las Identidades Juarenses (MIJ), un recinto de reciente apertura que propone un recorrido por la historia, las transformaciones y las distintas voces que han dado forma a la frontera. A través de seis salas inmersivas, el visitante encuentra relatos sobre sus orígenes, su gente, sus procesos sociales y sus desafíos. Aquí también hay espacio para hablar de las heridas que han marcado a Juárez, de la lucha cotidiana de sus habitantes y de la capacidad de construir comunidad frente a la adversidad. Es un proyecto joven, pero con posibilidades de convertirse en un referente para conocer y preservar la memoria fronteriza.

EMBLEMAS URBANOS. Recorrer Ciudad Juárez es encontrarse con canciones como Amor eterno, Querida o El Noa Noa, porque si hay una figura cuya música acompaña este rincón de México es Juan Gabriel. Aunque nació en Parácuaro, Michoacán, El Divo de Juárez llegó durante su infancia a esta frontera, donde construyó una parte fundamental de su historia personal y artística. Su presencia se descubre en distintos rincones: murales que cubren edificios, referencias en el Centro Histórico y espacios que mantienen vivo su recuerdo.

LA PLAZA de Armas es un espacio público vibrante. ı Foto: Armando Armenta|La Razón

Otro personaje indispensable es Germán Valdés, Tin Tan, cuyo legado se conserva en la Sala de Arte que lleva su nombre. El comediante inició su trayectoria artística aquí, donde desarrolló el personaje del pachuco que después conquistaría al cine mexicano. Fotografías, carteles cinematográficos, documentos personales, medallas y vestuarios permiten conocer su historia.

LA OFERTA culinaria incluye los famosos burritos juarenses, los cortes de carne norteños y otros platillos emblemáticos, como el caldo de oso o el popular sotol. ı Foto: Armando Armenta|La Razón

La monumentalidad de estos personajes encuentra su espejo en el paisaje juarense. Basta mirar hacia la Plaza de la Mexicanidad para encontrarse con la enorme X roja, diseñada por el escultor Sebastián. Con más de 60 metros de altura, su forma remite a la identidad mexicana y al encuentro de culturas, una lectura significativa en una urbe que vive diariamente entre dos naciones.

MEZCLA DE SABORES. Para conocer por completo esta metrópoli también hay que sentarse a la mesa. Su cocina tiene como protagonistas las tortillas de harina, los burritos y los guisos que forman parte de la tradición norteña, aunque la diversidad de sus habitantes ha enriquecido la oferta con propuestas.

LA FIGURA de Juan Gabriel es una constante en la urbe. ı Foto: Armando Armenta|La Razón

Para probar algunos de estos sabores están los Burritos Crisóstomo, donde las tortillas de harina envuelven guisos como deshebrada, chile relleno y barbacoa; Taco Santo, una alternativa para acercarse a la cultura taquera de la ciudad, y La Nueva Central, un establecimiento histórico que desde 1958 refleja la diversidad culinaria fronteriza. Su origen está ligado a la comunidad china que se estableció en la región y su menú reúne tanto comida mexicana como platillos chinos, cortes, mariscos y una amplia variedad de opciones.

EL PASO fronterizo, donde miles cruzan diariamente. ı Foto: Armando Armenta|La Razón

Entre museos que resguardan la memoria, una cúpula que mira hacia el arte contemporáneo y mesas donde se encuentran distintas tradiciones, Ciudad Juárez tiene mucho más que ofrecer que su mera condición fronteriza. Al recorrer sus calles, Hasta que te conocí, adquiere otro sentido: aquí no sólo se encuentra la historia de Juan Gabriel, sino la de una ciudad y sus habitantes que también merecen ser descubiertos, escuchados y, sobre todo, conocidos.