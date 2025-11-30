Luis Rodolfo Oropeza obtiene el premio Reed Latino como Mejor Estratega Gubernamental del Año

Luis Rodolfo Oropeza es reconocido como el Mejor Estratega Gubernamental del Año en los Reed Latino Awards.

El consultor mexicano Luis Rodolfo Oropeza fue reconocido en los Reed Latino Awards como Mejor Estratega Gubernamental del Año, uno de los reconocimientos más relevantes para la comunicación pública en América Latina.

El premio lo coloca nuevamente entre los principales referentes de la estrategia gubernamental en la región; además, Oropeza destaca por ser el consultor que ha obtenido este galardón en más ocasiones consecutivas, un logro que confirma la consistencia de su trabajo y su liderazgo en el sector.

Los Reed Latino, organizados por Campaigns & Elections, distinguen cada año a los profesionales y campañas más sobresalientes en comunicación política y de gobierno , evaluando criterios como creatividad, innovación, resultados y enfoque estratégico.

El reconocimiento a Oropeza se suma a una trayectoria marcada por su aporte en narrativas de gobierno, construcción de mensaje institucional y diseño estratégico para administraciones estatales y municipales.

cehr