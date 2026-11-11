Vivienda para el Bienestar es programa de Vivienda más importante en la historia de México: Sheinbaum

Beneficiarios de Aguascalientes celebran la adquisición de un hogar propio dentro de la estrategia nacional de vivienda.

A través de un enlace de Palacio Nacional a San Francisco de los Romo, Aguascalientes, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó, como parte del programa Vivienda para el Bienestar, la entrega de 72 viviendas en el Fraccionamiento “Infonavit del Barranco”, conformado por 152 hogares que ya fueron asignados en su totalidad.

“Estamos haciendo vivienda para los que menos tienen. El programa de vivienda más importante que se haya hecho en la historia de México: 1.8 millones de viviendas, más apoyos para mejoramiento de vivienda, más créditos para las viviendas. Con el objetivo de que 12 millones de mexicanas y mexicanos se beneficien”, destacó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, en la Conferencia del Pueblo. ı Foto: Presidencia

La secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega Rangel, detalló que en Aguascalientes se tiene un avance del 38 por ciento de la meta de 24 mil 300 viviendas.

El director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, informó que en todo el país se tienen 143 conjuntos habitacionales donde se entrega vivienda, de los cuales 57 ya están agotados al 100 por ciento, lo que representa más de 50 mil viviendas entregadas a la fecha.

Puntualizó que la meta del Infonavit en Aguascalientes pasó a 20 mil viviendas: 8 mil ya contratadas y 9 mil por contratar antes de concluir el año para alcanzar 17 mil viviendas, lo que representará el 86 por ciento de la meta sexenal en la entidad.

La gobernadora de Aguascalientes, María Teresa Jiménez Esquivel, señaló que las viviendas que construye el Gobierno de México son dignas y destacó que el estado y los municipios se suman con la donación de 92 predios más para el Infonavit y la Sedatu.

La beneficiaria del Programa de Vivienda para el Bienestar, Olga Lidia Contreras García, agradeció a la Presidenta por la entrega de su vivienda, destacando el valor de contar con un patrimonio propio para ella y sus hijas.

am