Consumo privado sin variación durante julio

El consumo privado se estancó en julio respecto del mes anterior debido a que la compra de bienes y servicios de origen nacional registró una contracción de 0.1 por ciento y el gasto en mercancías importadas sí tuvo un crecimiento de 1.4 por ciento; analistas señalaron que el resultado mensual fue menor a los que estimó el Indicador Oportuno del Consumo Privado (IOCP) pronosticó un avance de 0.2, lo que significó que hay debilidad en la economía mexicana.

“Los datos de consumo en julio reflejan debilidad en la economía mexicana. Además, persisten factores en México que pueden limitar el consumo, como el deterioro en el mercado laboral y la debilidad en el flujo de las remesas”, indicó Gabriela Siller Pagaza, directora de Análisis Económico Financiero de Banco Base.

De acuerdo con el Indicador Mensual del Consumo Privado (IMCP), con cifras desestacionalizadas y en comparación mensual, en el séptimo mes del año, el gasto que realizaron los hogares para adquirir mercancías nacionales se contrajo 0.1 por ciento, debido a que la compra de bienes cayó 0.2 por ciento, y la de servicios creció 0.2 por ciento. Por su parte, el gasto de bienes importados creció 1.4 por ciento.

Siller Pagaza destacó que la debilidad del mercado laboral es uno de los factores que puede limitar aún más el consumo, ya que de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) de agosto, la población ocupada se redujo en 62 mil personas en comparación con julio, y la desocupada registró un repunte.

Añadió que la caída del poder adquisitivo también impactaría en el consumo, pues éste cayó 14.8 por ciento en su comparación anual, es decir, 15 meses seguidos con pérdidas, “una racha no vista desde el periodo entre noviembre de 2022 y mayo de 2024”, dijo la analista.