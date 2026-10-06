Precio del petróleo cae por alza en exportación

Los precios del petróleo cayeron en la sesión del ayer tras un aumento de las exportaciones de crudo desde Oriente Medio y el compromiso del Grupo de los Siete de aumentar la oferta durante cuatro meses, pero las ventas se veían limitadas por el persistente temor a interrupciones relacionadas con la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

La Mezcla Mexicana de Exportación finalizó la sesión en 92.16 dólares, una baja de 1.26 dólares o 1.34 por ciento frente al cierre del viernes.

El crudo West Texas Intermediate (WTI) cerró en 89.17 dólares por barril, con un descenso de 2.13 por ciento e hiló dos sesiones consecutivas con descensos y si se compara con el precio del 27 de febrero, antes del conflicto bélico de Estados Unidos con Irán, el energético ha tenido un incremento de 33.05 por ciento.

El Tip: EL declive de los precios internacionales del petróleo ha provocado un descenso en el costo del diésel en Estados Unidos, que terminó el viernes en 6.37 dólares el galón.

Por su parte, el Brent cotizó en 100.21 dólares por barril con una caída de 2.0 por ciento y acumuló tres jornadas seguidas con descensos.

Los países del G7 acordaron el viernes liberar 100 millones de barriles de diésel y crudo de las reservas de emergencia, y se comprometieron a no imponer restricciones a la exportación de energía, tras la presión ejercida por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

No quedó claro qué parte del petróleo del nuevo acuerdo de liberación del G7 procedería de lo que queda del pacto de marzo, que ofreció 400 millones de barriles de las reservas de emergencia, en una acción coordinada por la Agencia Internacional de la Energía (AIE). El director ejecutivo de la AIE, Fatih Birol, dijo la semana pasada que los miembros habían liberado aproximadamente dos tercios de los 400 millones de barriles acordados.

El plan del G7 de liberar crudo y diésel durante los próximos cuatro meses sólo proporciona un alivio a corto plazo y contribuye poco a resolver las limitaciones estructurales a las que se enfrentan los productos refinados, señaló el analista de Saxo Bank, Ole Hansen.

La liberación se sumará a las exportaciones de crudo de Oriente Medio, que superaron los niveles previos a la guerra en cuatro de los siete días de la última semana de septiembre, mostraron ayer los datos de transporte marítimo, a pesar de los ataques a buques que transitaban por el estrecho de Ormuz.

“Sigue sin vislumbrarse una tregua en Oriente Medio, y la reanudación de las hostilidades entre Arabia Saudita y los hutíes, respaldados por Irán, garantizará que continúen los ataques contra las infraestructuras energéticas y los buques, lo que mantendrá alta la prima de riesgo geopolítico”, dijo Tamas Varga, analista de PVM Oil Associates a Reuters.

El presidente ejecutivo de Saudi Aramco, Amin Nasser, dijo en la conferencia Energy Intelligence celebrada en Londres que esperaba que el suministro de crudo y combustibles refinados siga siendo escaso y que reponer las reservas mundiales tras las retiradas de emergencia podría llevar dos años.

Las fuerzas gubernamentales yemeníes atacaron ayer posiciones hutíes en el distrito de Dhubab, que domina el estratégico estrecho de Mandeb, informaron dos fuentes militares, un día después de que el gobierno reconocido internacionalmente lanzó una campaña para recuperar el territorio controlado por los hutíes.

La OPEP+ aplazó una revisión que determinaría las cuotas de producción de petróleo para 2027 de sus miembros después de que la guerra de Irán interrumpió los proyectos de ampliación de la capacidad en todo Oriente Medio.