Policías roban las arcas del Finabien

LA DIRECTORA de Seguridad Pública del municipio de Rosamorada en Nayarit, Hermenegilda “N”, y otros cuatro elementos de la Policía, fueron detenidos por su posible participación en el robo de más de 500 mil pesos en efectivo tras ingresar a las oficinas de la Tesorería, de la presidencia municipal, y Financiera para el Bienestar (Finabien).

La Fiscalía General del Estado informó que los hechos ocurrieron durante la mañana del domingo en el municipio de Rosamorada, cuando las autoridades se percataron de daños visibles en el inmueble de esta dependencia, donde, al ingresar, fue localizada una caja fuerte manipulada y vacía.

Al momento de la intervención fue encontrada una cantidad superior a 500 mil pesos en efectivo, que se encontraban en una caja de cartón y que, conforme a los primeros datos recabados por las autoridades, fueron sustraídos de la caja fuerte en las oficinas de la Financiera para el Bienestar, instancia que depende del Gobierno federal.

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De igual forma, en el lugar fueron localizadas y aseguradas diversas herramientas, entre ellas un marro, un desarmador y una herramienta eléctrica, las cuales presuntamente se utilizaron para violentar la caja fuerte.

Los cinco detenidos fueron trasladados a las instalaciones de la fiscalía y quedaron a disposición del Ministerio Público, que determinará lo conducente conforme a derecho.

Finalmente, la institución mencionó que las investigaciones continuarán para establecer con precisión la participación de cada uno de los detenidos, así como determinar si existen otros posibles involucrados en los hechos delictivos.