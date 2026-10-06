Zidane consigue primer triunfo en casa con Francia

Futbolistas de Francia celebran una de sus anotaciones, ayer, en el duelo de Liga de Naciones 2026.

Francia esperó hasta el último cuarto de hora para someter 4-1 a Bélgica en la Liga de Naciones, dándole a Zinedine Zidane su primera victoria en casa.

Los suplentes Désiré Doué, Rayan Cherki y Michael Olise (doblete) anotaron cuatro goles en 14 minutos para darle la vuelta por completo al partido para Francia, que iba perdiendo hasta los 77’.

“Esta noche, esto es futbol, esto es lo que amamos”, dijo Zidane. “Enfrentamos algunas dificultades en la primera parte, pero eso es parte del juego; es el tipo de partido que te toca de vez en cuando. Es bueno enderezar las cosas (que es lo que hicimos) y logramos jugar una segunda parte extraordinaria”.

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Les Bleus se consolidaron en la cima del Grupo A1, con tres puntos de ventaja sobre Italia, que venció 3-1 a Turquía.

El Tip: En Italia, Roberto Mancini comenzó su segunda etapa en Italia con una derrota en Roma ante Bélgica. Ahora contra Turquía logró primer triunfo de 3-1.

Bélgica, tercera en la tabla, quedó a cuatro puntos de Francia. Turquía no ha sumado puntos.

Zidane inició su etapa al frente como técnico de Francia con victorias sobre Turquía y Bélgica antes de empatar con Italia en su debut en casa el viernes.

“También es un esfuerzo colectivo”, comentó Michael Olise. “Él (Zidane) aporta ideas, nosotros las seguimos — lo hemos hecho bien en los últimos cuatro partidos, vamos a continuar así”.

Francia aún no asegurado su plaza en los cuartos de final. Hubiera garantizado uno de los dos primeros puestos del grupo si vencía a Bélgica e Italia no lograba derrotar a Turquía.

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En el Stade de France, Bélgica se adelantó a los 35 minutos. Dodi Lukébakio superó la trampa del fuera de juego para recibir el pase en profundidad de Roméo Lavia, encaró en un mano a mano al debutante Guillaume Restes y elevó el balón por encima del arquero francés para depositarlo al fondo de la red.

Pero el banquillo estelar de Zinedine Zidane le dio la vuelta. Désiré Doué por fin empató para Francia a los 77’ con un disparo rasante al ángulo inferior derecho, y Les Bleus consiguieron el gol de la victoria de una manera algo extraña cuatro minutos después.