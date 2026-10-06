Olivier Normand: El cabaret es un oasis frente al autoritarismo

En Guanajuato, Guanajuato

El artista multidisciplinario Olivier Normand observa en su natal Francia cómo el cabaret vuelve a tener un éxito importante. Lo relaciona con el auge de posturas fascistas, racistas y homófobas que cada vez acaparan más espacios, pues considera que este arte se vuelve un refugio para la gente.

“Lo curioso es que en Francia, en este momento, hay un gran éxito del cabaret. Es como si, cuanto más la sociedad se vuelve dura, racista y homófoba, cuanto más el cabaret es un oasis necesario para resistir”, comentó en entrevista con La Razón Olivier Normand, quien estuvo de visita en Guanajuato capital como parte del Festival Internacional Cervantino.

Consideró que el cabaret, en los periodos en que las libertades están en riesgo, cuando el fascismo incrementa, en este arte también aumenta el interés, “porque la gente encuentra libertad, el derecho de hablar. Ahora en Francia se están cerrando espacios por la censura. Es un momento político muy crítico por la derecha fascista. Las elecciones presidenciales el año próximo van a ser muy complejas”, señaló Olivier Normand, quien presentó este fin de semana en el Cervantino el espectáculo Vaslav, que llegará el próximo jueves al Pabellón del Jardín Escénico a las 19:00 horas, con entrada libre.

En el montaje de cabaret se transforma en Vaslav, su alter ego travesti, quien, entre canciones de Monteverdi, Caetano Veloso, Nirvana, Bob Marley y Brigitte Fontaine, con un humor lleno de ironía, habla de las elecciones en Francia, la homofobia, los machismos y hasta hace referencias a la cultura popular mexicana, como al mencionar al personaje de Soraya Montenegro o al cantante Pedro Infante.

Además, rinde homenaje a la leyenda de la danza Pina Bausch, con una interpretación llena de dramatismo.

Lo hace tocando una shruti box, instrumento originario de la India, que contrasta con los multifacéticos registros de voz que es capaz de lograr, como lo demostró con su entrañable interpretación de “Cucurrucucú paloma”.

Su personaje no es una drag queen, lo aclara, es un travesti que juega con los códigos del género; lo hace con irreverencia, inspirado en la rebelión del novelista y dramaturgo Jean Genet, quien ha sido fuente de inspiración en su carrera.

“Ver a un chico travistiéndose, jugando con los códigos del género, ya es un gesto político”, expresó. “Tenemos que quebrar lo binario del género, la hipermasculinidad, la hiperfeminidad y el machismo, porque eso es un problema”.

Olivier Normand ha buscado travestirse sin caer en clichés. “Caricaturizar una idea de la feminidad puede ser machista. Entonces apuesto por la ambigüedad en la androginia”, dijo.

Compartió que cuando comenzó a hacer cabaret era “muy fea”. Aprendió a maquillarse en tutoriales de YouTube. Poco a poco se ha acercado a la fantasía que creó en torno a Vaslav.

“Mi fantasía no era hacia la hiperfeminidad, la feminidad hiperbólica o hipersofisticada, sino algo más de ambigüedad, de androginia, como David Bowie o Grace Jones”, comentó.

“Lo que me interesa en mi práctica del travestismo es un modo de fracaso. No cumplir esa fantasía me gusta y me interesa. Y en cuanto al espectador, también es como levantar un poquito el borde de la máscara para que vea la persona que está detrás”, explicó.

Olivier Normand no siempre se ha dedicado al cabaret, antes fue actor. Y previo a esto fue bailarín. La danza fue el arte que transformó su vida, porque su plan era ser profesor de literatura.

“Antes de llegar a la danza, hacía estudios de literatura para ser profesor de literatura. Estaba obsesionado por la literatura, por los libros y por los estudios. Cuando acabé y estaba listo para ser maestro, pero mi cuerpo dijo, ‘yo quiero ponerme en movimiento’”, compartió el artista, quien es un apasionado de la música mexicana, en especial de los éxitos de Chavela Vargas y Lila Downs.

Vaslav

Cuándo: 8 de octubre

Dónde: Pabellón del Jardín Escénico

Horario: 19:00 horas

Entrada libre, cupo limitado