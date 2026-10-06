Concanaco pide que las Mipymes se digitalicen

La Ciudad de México, actualmente, es la entidad federativa que más población envejecida tiene, de acuerdo con el Inegi, 37 años es la edad mediana de más de 9 millones 165 mil personas.

La actual crisis demográfica en el país ha llevado a la transformación del consumo digital y al mercado laboral, por lo que la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur) exhortó a fortalecer a las micro, pequeñas y medianas empresas para enfrentar una nueva realidad.

De acuerdo con la encuesta intercensal entre 2020 y 2025, el envejecimiento de la población y la digitalización de las empresas ocurren al mismo tiempo, es por eso que las compañías tendrán que adaptarse a nuevos consumidores y ser más productivas, indicó en un comunicado.

La organización empresarial destacó que en un lapso de cinco años, la edad mediana de la población mexicana aumentó de 29 a 32 años, las personas de 60 años y más aumentó de 12 por ciento a 14.7 por ciento, mientras que la proporción de niños, niñas y adolescentes se redujo de 25.2 por ciento a 21.6 por ciento, 3.6 puntos porcentuales menos.

Esta brecha generacional obligará a las empresas y comercios a adaptarse a las nuevas necesidades de comunicación y digitalización, lo cual abrirá oportunidades comerciales y de turismo como establecimientos accesibles, servicios de cuidado, productos adaptados a hogares y experiencias turísticas.

Sin embargo, las Mipymes aún enfrentan retos por superar como el aprovechamiento de herramientas tecnológicas y datos que puedan ser utilizadas como estrategias empresariales.

En este contexto, la confederación invitó a priorizar la capacitación digital práctica, el acompañamiento y herramientas accesibles para cada tipo de negocio, productos y servicios que respondan a las nuevas generaciones, así como la inclusión laboral de mujeres, jóvenes y adultos mayores para lograr el fortalecimiento y la continuidad de comercios y negocios familiares, “México necesita preparar a sus empresas para la sociedad que ya está cambiando”, indicó el organismo empresarial.