Edna Campos: México Macabro ya tiene vida propia

La muestra México Macabro llega a su edición número 25 como una de las iniciativas que han contribuido a descentralizar el cine de horror nacional y llevarlo a públicos que se encuentran fuera de la capital.

Del 6 de octubre al 15 de noviembre, la muestra itinerante recorrerá Puebla, Oaxaca, Estado de México, Guanajuato y Quintana Roo con una programación que reúne películas recientes, títulos recuperados, cortometrajes, animación y una retrospectiva dedicada al cineasta Alex G. Alegre.

La iniciativa nació como una sección de Macabro: Festival Internacional de Cine de Horror de la Ciudad de México, pero con el paso de los años adquirió una personalidad propia. Para Edna Campos, directora del encuentro, ese crecimiento es uno de los aspectos más importantes de la propuesta en la actualidad.

El Dato: Además de las funciones, habrá charlas, encuentros con cineastas y actividades especiales en distintas sedes. Estarán Carlos Matienzo y Emilio Portes.

“Es el tercer año que recibe apoyo de Procine, lo que me parece interesante, porque se ha desarrollado de forma orgánica, donde ya está viviendo su propia vida. Ya es una muestra que está emanando del festival”.

La directora destacó que la programación ya no es necesariamente una reproducción de lo que se presenta en la Ciudad de México, sino que adquirió una dimensión diferente. “Ya también está tomando una forma a través de su programación, que no necesariamente es la programación que se presenta en el festival”, señaló.

Uno de los objetivos centrales es abrir nuevas posibilidades para producciones independientes. Edna Campos pone como ejemplo Histeria, de Carlos Meléndez, que cumple 10 años de su estreno y la cual ahora regresa a las pantallas dentro de la gira.

“Es una película que tuvo cierto éxito, con algunas exhibiciones también a nivel comercial. El mismo Carlos nos comentó que cuando después de que se exhibió en el festival encontró distribución en otros países”, recordó.

La programación incluye también Iluminados, documental de Jorge Curioca sobre un fotógrafo ciego; El origen de las princesas, de Adrián González Camargo, cinta michoacana inspirada parcialmente en Veneno para las hadas; No dejes a los niños solos, de Emilio Portes, y El ritual del nahual, de Carlos Matienzo Serment.

Sobre esta última producción, Edna Campos destacó la función que tendrá en Quintana Roo el 31 de octubre, debido a que la cinta no llegó a las salas comerciales de esa región.

“Es una gran oportunidad para mucha gente que no la vio y que no la pudo ver porque no llegó por allá. Ahoralo podrán hacer a través de México Macabro”, explicó.

Otro de los ejes de la edición 2026 será la retrospectiva dedicada a Alex G. Alegre, de quien se exhibirán Paciente 27, Inicuo: La hermandad, El diablo me dijo qué hacer y Ánima.

“Es un director que es bastante prolífico, tiene siete largometrajes, de los cuales seis son de género de terror”, resaltó. También destacó su manera de trabajar: “Hace la dirección, la producción, los guiones, también la música de sus películas”.

Por ello, consideró que recuperar su obra representa también una forma de reconocer su trayectoria. “Es alguien que es un autosoporte totalmente y que se ha entregado a hacer películas bastante interesantes”, señaló.

La apuesta novedosa será México en el videohome, con El Hombre de Negro 2, de Carlos Meléndez, una producción que combina western y elementos sobrenaturales.

“Me presentó que fue su primera película, además. Antes de hacer Histeria como largometraje, concibió este ”, contó Edna Campos. Después de verla, tomó una decisión: “Dije, sí, lo queremos programar”.

La intención, agregó, es recuperar una parte de la historia del cine de género mexicano que durante años encontró refugio en el videohome, formato fuera de los límites de la industria.

“Me parece que es una cuestión interesante recuperar un poco por parte de Macabro, a través de México Macabro, este tipo de cine y darle una revisada”, explicó.

La ruta comenzará en Puebla, del 6 al 10 de octubre; continuará en Oaxaca y Zaachila, del 11 al 17; llegará a Toluca el 14 y 15, y luego recorrerá Guanajuato, San Miguel de Allende y León. Quintana Roo tendrá una función especial el 31 de octubre y Tehuacán cerrará el recorrido del 13 al 15 de noviembre.