Messi se despide de Argentina ante Benín

Lionel Messi entrena a lado de sus compañeros, ayer, en su última práctica.

En vísperas de la despedida del jugador más influyente de las últimas dos décadas en Argentina, los hinchas albicelestes confían que hay futuro después de Lionel Messi.

El astro de 39 años jugará su último partido con la casaca de su país en un amistoso ante Benín en el estadio Monumental de Buenos Aires, acontecimiento que marcará un hueco para el futbol.

Messi deja como legado un título Mundial en 2022, dos subcampeonatos (2014 y 2026), dos trofeos de la Copa América (2021 y 2024), una medalla dorada olímpica (2008) y 125 goles como máximo artillero en la historia de la selección.

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El Dato: Rosario, lugar de nacimiento de Lionel Messi, prepara un homenaje especial con una playera gigante para el capitán argentino en su último partido con la selección.

Su retiro plantea una pregunta inevitable: ¿Argentina podrá mantenerse en la élite o inevitablemente se avecina un largo período de sequía de títulos, como los 35 años que siguieron al retiro de la leyenda Diego Maradona?

“Messi deja algo inigualable. Hay que seguir jugando, pero la sensación de tenerlo a él en la cancha es algo único. Lo que él transmite estando en un campo de futbol no se lo vi a nadie y eso es lo que vamos a extrañar”, destacó Lionel Scaloni. “.

El estratega, que está en negociaciones avanzadas para renovar su contrato por otros cuatro años; sin embargo, mira con optimismo el futuro: “La Selección Argentina seguirá estando. Vamos a estar en buen nivel, no tengo dudas”.

En las dos primeras pruebas de la era post-Messi, Argentina goleó 4-0 a Bolivia y 7-0 ante Burkina Faso. Al margen de la debilidad de los rivales, los choques dejaron algunas pistas de lo que se viene.

A los jugadores consagrados como Emiliano Martínez, Cristian Romero, Enzo Fernández y Lautaro Martínez, se sumaron nuevos talentos como el volante creativo Nicolás Paz y los extremos Gianluca Prestianni y Leonel Flores, un juvenil de Boca Juniors que debutó a nivel profesional hace apenas dos meses y ya tuvo rodaje en la selección mayor.

“Hay renovación, capaz hay que jugar de otra manera pensando que ya no es Messi y diez más sino como equipo”, dijo a AP Cristian Versalles, de 55 años, vestido con la casaca alternativa de Argentina tras presenciar la goleada.

“Por la cantidad de jugadores que están apareciendo, hay recambio”, valoró su hijo Ramiro, de 23 años. “Nico Paz es el heredero”, sentenció sobre el talentoso volante del Como de Italia.

Vestido con la casaca número 19, con la que Lionel Messi debutó en la selección mayor en 2005, Uzzi Rivero, un hincha de 10 años admitió que “me entristece mucho que no juegue más con Argentina”.

Pero el pequeño, también presente en el último amistoso, frunce el ceño cuando se le plantea la posibilidad de una era sin títulos para Argentina tras el retiro de la máxima estrella: “Los que dicen eso son unos bo…(término soez). Se piensan que Argentina no tiene nada. Pero hay estrellas como (Franco) Mastantuono, el Flaco (José) López (artillero de Palmeiras) y Nico Paz”.

“Me entusiasma Argentina sin Messi, mi jugador preferido es Lautaro Martínez”, comentó Valentina Gago, de 20 años. “No es lo mismo que Messi, pero yo lo quiero de la misma forma”.

Con un tanto ante Burkina Faso, el del Inter se ubica como el tercer artillero histórico de Argentina con 42 goles.

“Mientras los jugadores tengan ganas de darlo todo por la camiseta, para mí Argentina va a seguir siendo candidata”, planteó Valentina Gago.

El adiós de Messi estará lleno de nostalgia.