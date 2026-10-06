Centros LIBRE, con cobertura municipal de 40%

La secretaria de las Mujeres, ayer, en enlace durante la conferencia presidencial.

Los Centros LIBRE tienen presencia en 40 por ciento de los municipios del país y han brindado un millón 436 mil 869 servicios a 656 mil 344 personas, informó la secretaria de las Mujeres, Laura Itzel Castillo Juárez.

Durante la conferencia presidencial, la funcionaria presentó un balance de las acciones para promover los derechos de las mujeres y prevenir la violencia. Destacó que la red cuenta con mil un centros en las 32 entidades.

Además, explicó que estos espacios gratuitos ofrecen apoyo psicoemocional, asesoría jurídica, promoción de derechos y formación para la autonomía económica, además de talleres para prevenir las violencias. “En los Centros LIBRE, las mujeres fortalecen sus redes comunitarias y desarrollan su liderazgo”, señaló.

36 Por ciento cayó el número de víctimas de feminicidio

La atención presencial se complementa con la Línea de las Mujeres 079, opción 1, que lleva más de un año de operación. Castillo Juárez indicó que 83 por ciento de las llamadas recibió atención por algún tipo de violencia y el resto obtuvo orientación e información.

Además, reportó un 33 por ciento de violencia crítica con riesgo feminicida, lo que, sostuvo, muestra la importancia de contar con atención especializada.

En materia de difusión de derechos, informó que se han distribuido más de 27 millones de cartillas, traducidas a 56 lenguas indígenas y dos variantes.

A esta tarea se suma la Red Nacional de Tejedoras de la Patria, integrada por 197 mil 446 voluntarias que han distribuido 27 millones de Cartillas de los Derechos de las Mujeres, traducida a 56 lenguas indígenas y dos variantes.

La secretaria destacó el acuerdo con Google, Meta, TikTok y YouTube, para atender la violencia contra las mujeres en espacios digitales. Y señaló que más de 10 millones de mujeres reciben becas, pensiones y otros apoyos federales.

Afirmó que el propósito de estas acciones es que se conozcan sus derechos, sepan dónde encontrar apoyo y cuenten con herramientas para ejercerlos y vivir libres de violencia.

“Seguiremos trabajando hasta que la igualdad se haga costumbre”, expresó.