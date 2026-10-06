Pide a EU que demuestre ataque a Guardia Costera

Durante su conferencia mañanera, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que Estados Unidos no ha entregado pruebas del presunto ataque a tiros contra su Guardia Costera desde territorio mexicano, denunciado este fin de semana por el embajador Ronald Johnson.

Señaló, además, que México solicitó las evidencias del reporte y que las fuerzas nacionales tampoco han detectado disparos desde este lado de la frontera hacia Estados Unidos. “Nosotros hemos pedido todas las evidencias de que esto fue así, porque no tenemos evidencia”, declaró.

La mandataria indicó que ningún elemento de la Guardia Nacional (GN), la Defensa o la Marina ha identificado los disparos señalados. Sin embargo, explicó que ambos países acordaron recorridos paralelos para prevenir incidentes.

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Detalló que los secretarios de Marina, Raymundo Morales, y de la Defensa, Ricardo Trevilla, junto con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), establecieron contacto con el Comando Norte y la Guardia Costera para coordinar las operaciones espejo.

“Pero no tenemos ninguna evidencia que nos hayan dado de que en efecto hubo estos disparos de arma de fuego. Pero para prevenir cualquier situación, ya se hizo un operativo espejo”, sostuvo.

Sheinbaum Pardo explicó que los patrullajes se realizan en la zona del Río Bravo. La coordinación, dijo, responde al objetivo de evitar problemas, aunque México no ha recibido los elementos que permitan corroborar el ataque denunciado.

Por su parte, la Defensa informó que la denominada Operación Concurrente comenzó con 500 integrantes del Ejército y de la GN, dos helicópteros UH-60 de la Fuerza Aérea, drones y equipos antidron móviles y semifijos.

La dependencia señaló que la cooperación se desarrolla bajo principios de reciprocidad, responsabilidad compartida y diferenciada, confianza mutua y respeto a los territorios soberanos. Johnson afirmó que los recorridos buscan dificultar las actividades de organizaciones criminales y de grupos que calificó como terroristas en la frontera.