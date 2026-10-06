El PT evalúa competir solo en Zacatecas y NL

El Partido del Trabajo (PT) evalúa competir por separado de Morena en algunas entidades rumbo a las elecciones de 2027, entre ellas Zacatecas y Nuevo León, aunque mantiene abierta la negociación nacional con sus aliados y una eventual separación estatal no implicaría necesariamente romper la alianza en el ámbito federal.

Así lo señaló la senadora Geovanna Bañuelos de la Torre, vicecoordinadora del partido en la Cámara alta, quien informó que mantendrán su participación en la Mesa Nacional de la Coalición.

“Estamos en un proceso de diálogo, de construcción, de revisión también de las encuestas que hasta el momento se han publicado”, declaró.

El Dato: LA LEGISLADORA mostró ayer sus certificados de estudios en Arquitectura y en Derecho por el Instituto Tecnológico de Zacatecas y su maestría en Derecho Electoral.

Sobre la posibilidad de competir solos, la legisladora confirmó que el PT contempla ese escenario en Zacatecas y Nuevo León, entre otras entidades, y recordó que en el proceso electoral anterior acordaron competir por separado en algunos estados. “Existe, por supuesto, siempre esa posibilidad y estará la decisión en nuestras dirigencias nacionales”, afirmó.

La senadora aclaró que una eventual separación en las candidaturas a las gubernaturas no tendría que replicarse en las elecciones federales, pues en 2027 se disputarán distintos cargos mediante procesos y boletas diferentes. “Son alianzas distintas, son boletas distintas y sobre todas ellas nosotros pondremos el mejor de nuestros esfuerzos”, sostuvo.

Cuestionada sobre si una ruptura estatal implicaría competir separados a nivel federal, respondió: “No necesariamente.”

En Nuevo León, Bañuelos de la Torre descartó que el PT contemple postular a Tatiana Clouthier, luego de que la exfuncionaria manifestara su desacuerdo con el resultado de la encuesta interna de Morena. Explicó que su partido impulsa al diputado con licencia Jesús Elizondo como aspirante a coordinador estatal y busca que se realice una encuesta en la que también participe Clara Luz Flores.

“Nosotros tenemos a un compañero que es diputado con licencia, Jesús Elizondo, que es un extraordinario perfil joven con una gran capacidad”, señaló.

Sobre Clouthier, agregó: “Tatiana, nosotros la respetamos muchísimo, pero es una compañera militante de Morena y ella acudió a su proceso interno”. Respecto a Chihuahua y una eventual candidatura de Cruz Pérez Cuéllar, Geovanna Bañuelos evitó adelantar una postura y afirmó que el PT analiza de manera integral su estrategia para las gubernaturas de 2027.

“Cruz fue mi compañero senador, es un hombre que yo conozco desde hace mucho tiempo, respeto su liderazgo, el proceso interno de su partido y nosotros estamos deliberando, no en lo individual, sino integralmente, qué vamos a hacer respecto al tema de las gubernaturas para el próximo proceso electoral”, expresó.

En el caso de Zacatecas, la senadora señaló que la fecha de una eventual encuesta espejo aún está pendiente y forma parte de los asuntos que serán discutidos con Citlalli Hernández, responsable de las alianzas en Morena.

Coalición va junta al 2027; aún negocian los distritos

| Por Tania Gómez |

El senador Manuel Velasco confirmó que Morena, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Partido del Trabajo (PT) competirán en coalición rumbo a las elecciones de diputaciones federales en 2027, aunque aún no existe un acuerdo sobre cuántos de los 300 distritos serán encabezados de manera conjunta.

Explicó que las dirigencias mantienen una mesa permanente para definir tanto la distribución de los distritos como el método para seleccionar a los candidatos.

El legislador detalló que en las negociaciones participan representantes de Morena, el Verde y el PT, con el objetivo de establecer el número de distritos en los que competirán aliados y la metodología para medir a los aspirantes.

“Se puede ir en los 300 o en el mayor número de los distritos, va a depender de la mesa de alianzas, del acuerdo que se establezca ahí con el Partido del Trabajo y, por supuesto, con Morena”, señaló.

15 Coordinadores estatales son de Morena y 2 del Verde

El coordinador de los senadores del Verde destacó que uno de los principales retos será establecer una metodología que permita realizar encuestas con transparencia y dar certeza a quienes busquen una candidatura, debido a la diferencia entre medir aspirantes para una elección estatal y hacerlo en cientos de distritos.

Por ello, dijo, la mesa de negociación también trabaja en determinar cómo serán las mediciones y bajo qué reglas se definirán las candidaturas. Planteó que los aspirantes deben tener confianza en que los resultados serán obtenidos bajo un procedimiento transparente. “La metodología para tener una adecuada metodología donde los que aspiren tengan la certeza y la confianza de que los resultados sean con la total transparencia”, afirmó.

Velasco Coello también habló sobre la definición de Morena en Nuevo León, donde el partido eligió a Clara Luz Flores como coordinadora estatal, mientras el Partido Verde había impulsado al senador Waldo Fernández.

Aclaró que hablaba a título personal, pero sostuvo que, desde su perspectiva, el senador era el perfil que debió encabezar el proceso electoral.