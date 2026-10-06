Mercado de eSIM extranjeras crece para evadir registro

México perdió 4.9 millones de líneas móviles en seis meses, pero la demanda de conectividad no retrocedió. Mientras el Gobierno obliga a identificar cada celular, un mercado extranjero de eSIM ofrece datos móviles sin que el usuario deba vincular una línea mexicana con su CURP. La alternativa, creada para viajeros, comenzó a circular como salida para quienes prefieren dejar suspendido su número antes que completar el registro.

El cambio ya aparece en las cifras. The Competitive Intelligence Unit (The CIU) señaló que el país pasó de 162 millones de líneas activas en diciembre de 2025 a 157.1 millones en junio de 2026. La pérdida acumulada llegó a 4.9 millones y el prepago sufrió una contracción mayor, de 6.3 millones de accesos. A la vez, los ingresos móviles crecieron 5.3 por ciento anual, hasta 97 mil 506 millones de pesos.

El Dato: El límite para registro de líneas con terminación 4 es el 15 de octubre; 5, 31; 6, 15 de noviembre; 7, 30 de noviembre; 8, 15 de diciembre y 9, 31 de diciembre.

Las ofertas encontraron un escaparate masivo en redes sociales. Cientos de videos en TikTok promocionan tarjetas virtuales extranjeras, muestran cómo instalarlas mediante un código QR, comparan paquetes y explican qué teléfonos son compatibles. Parte de ese contenido ya no vende la eSIM sólo como producto para turistas. Los mensajes la presentan como una forma de conservar Internet móvil sin someter una línea nacional al proceso de vinculación.

Carlos Torres, director de Marketing de Crecimiento de Airalo, una de las firmas que venden eSIM, explicó que entre 60 y 70 por ciento de sus contenidos se concentra en enseñar qué es y cómo funciona. La compañía reporta más de 30 millones de usuarios en más de 200 destinos. Su presencia global facilita la compra.

ON ESTA FUNCIONALIDAD se puede cambiar de SIM fácilmente, administrar varias eSIM a la vez y activar nuevos planes de manera digital ı Foto: Especial

Desde otro extremo, NadaNada usa la privacidad como argumento comercial. Su página para México ofrece paquetes desde 2.99 dólares y anuncia contratación “sin KYC”, siglas en inglés del proceso conocido como Know your customer, mediante el cual una empresa verifica la identidad de sus clientes. El proveedor también asegura que no exige correo electrónico ni creación de una cuenta y ofrece la entrega inmediata del perfil digital.

Los testimonios públicos muestran el interés. En abril, un usuario de Reddit escribió que pensaba contratar una eSIM extranjera porque no quería registrar su línea mexicana y preguntó si podía cancelar su número y depender del servicio digital. Cuatro meses después, tras las primeras suspensiones, otro usuario con una línea terminada en cero relató que compró una en NadaNada por 102.72 pesos, después de quedarse sin servicio.

Daniel Rosas, dueño de una pequeña empresa en Querétaro, explicó que no se sentía cómodo compartiendo datos personales y que los chips virtuales le ofrecieron una solución: “Dejé mi línea tradicional en un equipo y puse una eSIM internacional en el teléfono que uso más. Si necesito recibir un SMS, enciendo una línea vinculada que compré. Para todo lo demás utilizo datos. No es perfecto, pero encontré una manera de separar mi número de mi conexión a Internet”.

ASÍ SE PROMOCIONAN en redes sociales los servicios ı Foto: Especial

En los pasillos de algunas plazas del Centro Histórico dedicadas a la venta y reparación de celulares, las eSIM dejaron de ofrecerse sólo a quienes buscan conectividad para viajar al extranjero. Ahora se promocionan tarjetas virtuales con cobertura en México entre clientes que preguntan cómo conservar Internet sin vincular una línea nacional. La oferta aparece junto a chips físicos, liberaciones y recargas, con paquetes que se activan con un código QR y quedan instalados en minutos.

“Antes podía vender unas cuantas eSIM a la semana y casi todas eran para viajeros. Ahora, tengo clientes que las utilizan todos los días en México. Algunos compran paquetes pequeños para probar y después regresan por planes de 20 o 30 gigas. El argumento ya no es viajar, es mantener conexión sin depender de una línea mexicana”, comentó Juan, s vendedor de servicios digitales en Monterrey.

ASÍ SE PROMOCIONAN en redes sociales los servicios. ı Foto: Especial

Frente a esa conversación, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) señaló el 14 de septiembre que “no hay evidencia” de un incremento en la adquisición de eSIM causado por la vinculación. Para entonces, reportaba 84 millones 164 mil 340 líneas vinculadas. El regulador advirtió que varias tarjetas extranjeras sólo proporcionan datos, pueden costar hasta 10 veces más por gigabyte y están sujetas a restricciones de roaming.

La diferencia está en quién presta el servicio. Una eSIM contratada con un operador mexicano debe cumplir las mismas reglas de identificación que una tarjeta física y quedar vinculada con los datos de su titular. Las extranjeras se conectan a redes mexicanas mediante acuerdos de roaming internacional y, por ahora, no pasan por el mismo proceso de registro. Pero el debate sobre anonimato tiene un reverso de seguridad. La eSIM no vuelve anónimo a un usuario por sí misma, aunque autoridades han documentado usos criminales de tarjetas físicas y virtuales.

La Agencia de la Unión Europea para la Ciberseguridad analizó el fraude conocido como SIM swapping. En un estudio con operadores de 22 países encontró una correlación positiva entre disponibilidad de eSIM e intercambios fraudulentos.