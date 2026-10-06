Ricardo Monreal descarta buscar reelección como diputado guinda

El coordinador de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal, anunció que no se inscribió en el proceso interno para buscar una candidatura a diputado federal en 2027. Sostuvo que pone su cargo a disposición de la dirigencia para contribuir a la unidad del partido y mantener la mayoría, por encima de aspiraciones personales.

Sostuvo que decidió no participar en la contienda interna como una muestra de que está dispuesto a contribuir a la estrategia electoral del partido y evitar que aspiraciones individuales generen divisiones rumbo a la elección del próximo año.

En conferencia de prensa sostuvo que la prioridad debe ser mantener la mayoría legislativa, por lo que consideró necesario colocar los intereses del movimiento por encima de proyectos personales.

El anuncio adquiere especial relevancia debido a que Monreal actualmente encabeza la bancada mayoritaria y preside la Junta de Coordinación Política (Jucopo), posición desde la cual conduce las negociaciones con los grupos parlamentarios de oposición y con los partidos aliados.

Con su determinación de no registrarse, el zacatecano deja en manos de la dirigencia cualquier decisión sobre su eventual participación en la próxima Legislatura o sobre el papel que podría desempeñar dentro de la estrategia de Morena. Refirió que “nadie es indispensable”, y consideró que su permanencia o eventual relevo debe estar sujeto a las necesidades del movimiento y a la decisión del partido.

“Yo soy de los que piensa que nadie es indispensable. Yo no soy indispensable… No me inscribí porque yo sostengo que es un momento muy importante de Morena. Es un momento en el que tenemos que entregar todo lo que sea indispensable para mantener la unidad. No se trata de ambiciones personales, no se trata de aspiraciones personales, sino de dónde puedes ayudar”, señaló.

Recordó que desde la semana pasada había adelantado que no se registraría y que pondría a disposición del movimiento la posición que actualmente ocupa.

Dijo que, si Morena determina que ya no tiene un espacio dentro de la conducción parlamentaria, tampoco buscará incorporarse a otra fuerza política ni crear una asociación civil. En ese escenario, señaló, se dedicaría de tiempo completo a la academia y a la escritura.

Reiteró que será el propio partido el que determine dónde puede ser más útil, luego de analizar las miles de inscripciones que, estimó, se habrían registrado en el proceso: “Ellos valoran y te dicen dónde puede servir. Yo soy así y ahora estoy muy tranquilo. Vamos a ver qué pasa en los próximos días”.

Se definió como un político que busca que los asuntos legislativos salgan adelante: “Soy simplemente un coordinador que intenta que las cosas salgan bien. A veces salen bien, a veces no. Soy un ser humano con aciertos, desaciertos, soy falible, pero no, no soy indispensable”.

Sostuvo que el partido cuenta con perfiles suficientes para asumir la conducción de su bancada en caso de que sea necesario.