Llaman a priorizar reglas y principios sobre ambición

Ignacio Mier, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, llamó a los integrantes de Morena a mantener sus aspiraciones políticas dentro de las reglas del partido y advirtió que una carrera no puede reducirse a la búsqueda de cargos, en medio de las inconformidades surgidas tras la definición de los coordinadores estatales rumbo al proceso electoral de 2027.

Al ser cuestionado sobre el llamado de la Presidenta Claudia Sheinbaum a evitar que las ambiciones personales generen disputas dentro de Morena, el coordinador de los senadores guindas reconoció que las aspiraciones políticas son legítimas, pero sostuvo que deben conducirse bajo las reglas y principios del movimiento. “Las ambiciones legítimas en un político se respetan; cuando se transgreden las reglas, en unas reglas competimos, en esas reglas se gana o se pierde”, señaló.

El senador agregó que perder una contienda interna no significa el fin de una trayectoria política, pues, dijo, el ejercicio de la política implica constancia y perseverancia más allá de la obtención de un cargo.

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“Se pierde solamente la oportunidad de tener la confianza de nuestros compañeros, de los ciudadanos, pero una carrera política no solamente es un cargo ni se limita a una elección”, afirmó.

Además, sostuvo que quienes participan en Morena deben mantener una identidad basada en principios, valores e institucionalidad, para evitar que las disputas internas se reduzcan a intereses individuales. “Cuando uno ejerce este noble oficio es de años, es de perseverancia, es de constancia; son de principios, de valores, de una identidad programática, de institucionalidad”, expresó.

Respecto al caso de Tatiana Clouthier, quien cuestionó la decisión de Morena de designar a Clara Luz Flores como coordinadora estatal en Nuevo León y anunció la creación del movimiento “Todos con Conciencia”, Mier consideró que habrá que esperar para conocer el rumbo que tomará su postura y pidió esperar cómo evolucionará su posición ante un posible rompimiento con Morena.