Pentágono reporta 378 incursiones de dron desde México

Operativo binacional Espejo entre México y EU en la frontera Juárez–El Paso, el pasado 18 de junio.

El Ejército de Estados Unidos intensificó las pruebas de tecnología para detectar y neutralizar drones cerca de la frontera con México, después de registrar 378 incursiones de aeronaves no tripuladas durante un periodo de 30 días, de acuerdo con información obtenida por Reuters entre mandos militares estadounidenses.

Durante el ejercicio Falcon Peak, realizado en septiembre en el campo de pruebas de Yuma, Arizona, empresas de defensa exhibieron radares, interceptores, sistemas autónomos de armas y otros equipos diseñados para localizar, seguir o destruir aparatos pequeños. Las maniobras formaron parte de una operación del Comando Norte de Estados Unidos enfocada en escenarios similares a los que existen en la frontera.

El dato: Un dron comercial modificado por el narcotráfico en México podría costar entre 15 mil y 60 mil pesos, pero podría incrementarse dependiendo el equipamiento que use.

Reuters señaló que mandos del Ejército atribuyen buena parte de esos vuelos a equipos comerciales que organizaciones criminales utilizan para vigilar movimientos relacionados con contrabando y tráfico de personas. El general de brigada Brian Filler, subcomandante de operaciones de la Fuerza de Tarea Conjunta Frontera Sur, afirmó que la tendencia mantiene un comportamiento ascendente.

Además de las pruebas efectuadas en Arizona, las fuerzas estadounidenses ya emplean armamento láser contra aeronaves que se relacionan con actividades ilícitas. El Pentágono informó en septiembre que había derribado 11 aparatos desde su despliegue durante agosto.

Cifras oficiales ampliaron la dimensión de estas operaciones. Más de 300 drones quedaron neutralizados desde el inicio de 2026 en apoyo de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos. Sólo durante agosto inutilizaron más de 100.

La nueva fase de ensayos busca incorporar las lecciones de la guerra entre Rusia y Ucrania, donde el uso masivo de drones aceleró el desarrollo de métodos de ataque, detección e intercepción. Los equipos usados por organizaciones criminales en la frontera no tienen el nivel de sofisticación en este frente o medio oriente.