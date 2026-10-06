La era de Jürgen Klopp

Con dudas inicia nueva etapa teutona

Jürgen Klopp inició su etapa con Alemania con una victoria en cuatro partidos, aunque sufrió una derrota histórica ante Grecia

El timonel alemán vigila el entrenamiento de sus pupilos, la semana pasada.
El timonel alemán vigila el entrenamiento de sus pupilos, la semana pasada. Foto: AP
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La Razón Online

La era de Jürgen Klopp en Alemania comenzó con una victoria en cuatro partidos. Evitó convertirse en el primer seleccionador que no gana ninguno de sus tres primeros partidos al mando, pero también estuvo al mando de la primera derrota del país ante Grecia, que estropeó su debut en casa la semana pasada.

Cuatro partidos consecutivos de la Liga de Naciones durante la primera ventana internacional de la temporada le dieron tiempo para experimentar y sacar conclusiones que aún podrían conducir al éxito, pero también mostraron que no habrá una solución rápida para una selección inmersa a decepciones.

Alemania se imagina a sí misma como un gigante del futbol, con cuatro títulos de la Copa del Mundo (tres como Alemania Occidental) y una larga tradición de estar en la élite. En los últimos años ha sido superada en Europa por Francia, España, Inglaterra y Portugal. Incluso naciones supuestamente más débiles como Grecia (que ganó 1-0 en Augsburgo la semana pasada y empató 0-0 en Tesalónica el domingo) han logrado sorprender a Alemania con una regularidad preocupante.

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Alemania quedó eliminada del Mundial por Paraguay en los 16vos de final, lo que puso fin a la áspera etapa de Julian Nagelsmann al mando y dio paso a la llegada de Klopp como posible salvador.

Inició su etapa al convocar dos plantillas con un total combinado de 44 jugadores, incluidos numerosos llamados por primera vez, lo que elevó el entusiasmo entre los aficionados y ofreció nuevas perspectivas a los futbolistas.

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