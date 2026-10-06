Cancillería frena la obra y exige aval del Gobierno

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) señaló que la Academia Internacional de Capacitación Policial de Querétaro debe someterse al Grupo de Alto Nivel de Seguridad (Ganseg), debido a que el proyecto contempla cooperación con un gobierno extranjero y requiere autorización previa conforme a la Ley de Seguridad Nacional.

El pronunciamiento ocurrió después de que la Cancillería recibió, el 25 de septiembre, un oficio del gobierno de Querétaro sobre la visita del embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson, programada para el 2 de octubre pasado. El documento estatal indicó que el encuentro tendría como propósito abordar “diversos temas de interés común”.

Según la dependencia, la comunicación enviada también precisó que la visita “no implica de ninguna forma el establecimiento de mecanismos directos de cooperación internacional en materia de seguridad o procuración de justicia”.

El Tip: EU ha destinado 10 mdd para capacitación y equipamiento en Querétaro en la última década, dijo el embajador.

Tras la colocación de la primera piedra de la academia durante la estancia del diplomático estadounidense, la dependencia federal determinó que el proyecto sí entra en los supuestos que requieren revisión del Ganseg. El grupo auxilia al Consejo de Seguridad Nacional en la evaluación de esquemas de capacitación o colaboración en seguridad con gobiernos extranjeros.

Por instrucción de la Presidenta Claudia Sheinbaum, el secretario Roberto Velasco Álvarez se comunicó con el mandatario Kuri González y posteriormente le envió un oficio para ofrecer el acompañamiento de la SRE durante el trámite correspondiente.

La dependencia federal añadió que México mantiene mecanismos de colaboración en seguridad con EU bajo principios de respeto a la soberanía, integridad territorial, confianza mutua, responsabilidad compartida y cooperación sin subordinación.