En Congreso, sin ruta definida para apoyo a universidades en crisis

Blindar el presupuesto universitario, garantizar aumentos efectivos y reforzar la rendición de cuentas son los distintos énfasis que PAN, PT y PVEM han planteado en San Lázaro ante la petición de recursos adicionales para las instituciones públicas de educación superior rumbo al Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2027.

Los pronunciamientos coinciden en reconocer las dificultades financieras, aunque las propuestas abarcan desde impedir recortes por ley, hasta revisar el efecto de la inflación sobre el subsidio y el ejercicio de los recursos. No establecen todavía cuánto respaldará cada bancada de la ampliación solicitada.

La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) pide 36 mil 800 millones de pesos adicionales para el ejercicio fiscal del próximo año: nueve mil 500 de aplicación inmediata y 27 mil 300 de incorporación gradual para crear un Fondo Federal Especial para la Obligatoriedad y Gratuidad de la Educación Superior.

El primer componente atendería remuneraciones, incremento al salario mínimo, pensiones, jubilaciones, mantenimiento e infraestructura. La solicitud se presenta ante una insuficiencia presupuestaria acumulada de 55 mil 400 millones de pesos en las universidades públicas estatales entre 2019 y 2026.

Desde Acción Nacional, la diputada Margarita Zavala comprometió apoyo para incrementar el financiamiento durante una reunión con la ANUIES. “Daremos la batalla por ustedes, para darles mayor presupuesto”, sostuvo.

Su compañero de bancada Miguel Ángel Monraz Ibarra presentó una iniciativa para impedir reducciones presupuestarias a las universidades públicas e instituciones de educación superior autónomas. Bajo este contexto, propuso modificar la Ley General de Educación para obligar a la Federación a fortalecer su funcionamiento y procurar que su presupuesto anual sea superior al del ejercicio anterior.

La iniciativa también plantea la colaboración con las instancias fiscalizadoras, para que el gasto federal cumpla criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.

El Partido del Trabajo (PT), por su parte, puso el acento en la suficiencia de los recursos y en la diferencia entre un incremento nominal y una mejora real.

De acuerdo con datos presentados por esa bancada, el subsidio para universidades estatales ascendería en 2027 a 72 mil 941 millones de pesos, un crecimiento nominal de 2.07 por ciento que prácticamente no representaría un aumento real para buena parte de las instituciones.

El coordinador petista en la Cámara alta, Reginaldo Sandoval Flores, señaló que las universidades enfrentan presiones por el crecimiento de la matrícula, los compromisos laborales, las pensiones y las necesidades de infraestructura y de actividades académicas.

El diputado Jorge Armando Ortiz Rodríguez añadió que la austeridad no basta: las casas de estudio requieren recursos para construir instalaciones, contratar profesores, elevar salarios y ampliar los espacios educativos.

Desde el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Javier Herrera, presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, destacó la rendición de cuentas durante la entrega de estados financieros auditados de 35 universidades públicas estatales.

Reconoció sus dificultades presupuestarias y señaló que las observaciones de auditoría han disminuido. Según el legislador, la fiscalización no muestra un problema generalizado de daño patrimonial, sino instituciones que realizan esfuerzos de austeridad para sostener la calidad educativa.

La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, presidida por la morenista Merilyn Gómez Pozos de la Cámara de Diputados, ha mantenido reuniones con la ANUIES, para conocer sus requerimientos y la problemática financiera.

Los encuentros y propuestas con los legisladores abren la discusión sobre el financiamiento, pero aún no acreditan un acuerdo para cubrir la ampliación que solicitan las universidades.

Construyendo el Futuro sigue vigente

Por Yulia Bonilla

La Presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que el programa Jóvenes Construyendo el Futuro no se canceló, sino que se pausaron las inscripciones que se reanudarán en enero del próximo año.

Este fin de semana, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) anunció que no habrá convocatoria de inscripción para octubre, lo cual generó rumores en el debate público sobre una supuesta insuficiencia para mantener el programa.

Consultada al respecto durante su conferencia de prensa, la mandataria federal explicó que la suspensión temporal de las inscripciones se debe a que ya se cumplió con las metas de incorporación que se trazaron para diciembre, pero que al inicio del 2027 se retomarán.

“Ya no va a haber de aquí a diciembre, ya hay suficientes jóvenes en el programa y de aquí a diciembre ya no va a haber nuevas inscripciones. Inicia nuevamente en enero. Pero no es que se suspenda el programa, sino que ya, digamos, se cumplió prácticamente con la meta y ya vamos a iniciar las inscripciones en enero”, dijo.