Lanza Brugada código ético y anticorrupción

Clara Brugada firma ayer el Código de ética que presentó con su gabinete.

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, presentó el Código de Ética, Honestidad y Buena Administración para la capital del país, el cual busca defender el derecho de los chilangos a un buen Gobierno.

El documento en cuestión consta de 10 puntos, los cuales hacen referencia a aspectos como el combate a la corrupción, la desaparición del nepotismo, el fortalecimiento de los mecanismos de transparencia, entre otros rubros.

El primero de ellos refiere al derecho a la buena administración pública, el segundo alude a un uso responsable y ético del gasto público, mientras que el tercero de estos puntos se vincula a la honestidad gubernamental.

El Dato: El Código Penal de la Ciudad de México establece la destitución e inhabilitación de un cargo en contra del servidor público que viole la ley para obtener un beneficio.

“Cero corrupción, cero impunidad. La honestidad no admite excepciones. Servimos al interés general, nunca a intereses particulares o de grupo. Ningún cargo, recurso o decisión pública puede dedicarse para obtener beneficios personales, familiares, políticos o particulares.

“No vamos a tolerar sobornos, moches, influyentismo, conflictos de interés, nepotismos, patrimonialismos ni ninguna forma de corrupción. Quien traicione la confianza pública, deberá asumir las consecuencias”, asestó la Jefa de Gobierno en el marco de su segundo año de mandato.

La mandataria capitalina además anunció esta signa desde el pasado domingo, cuando en el Auditorio Nacional indicó que su gabinete firmaría este documento con el objetivo de afianzar el gobernar con honestidad y con total servicio a la ciudadanía y no a intereses externos ni personales.

Ayer, en su conferencia y ante su gabinete, la mandataria capitalina urgió a la Secretaría de la Contraloría, encabezada por Nashieli Ramírez Hernández, informar de manera periódica sobre servidores públicos sancionados en la capital por casos de deshonestidad.

4 Mil 352 delitos por servidores públicos hubieron en 2025

Asimismo, la morenista solicitó a la misma dependencia local que todos los servidores públicos de confianza del Gobierno de la Ciudad de México firmen el código ético. Lo mismo harán las estructuras de cada dependencia.

“La sociedad mexicana carga heridas profundas de una larga historia de corrupción, privilegios, abusos, mentiras, traiciones y promesas incumplidas. Nos han lastimado anteriormente gobiernos que, en distintos momentos, pusieron intereses personales de grupo o extranjeros por encima del interés del pueblo y del interés nacional.

“No tenemos derecho a fallar, no tenemos derecho a decepcionar al pueblo, no tenemos derecho a traicionar su confianza y debemos demostrarlo todos los días”, sostuvo Brugada Molina.

De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México abrió dos mil 993 carpetas de investigación por delitos cometidos por servidores públicos entre enero y agosto del presente año.

Para hacer frente a comportamientos indebidos por parte de servidores y funcionarios públicos, el Gobierno capitalino ha emprendido diversas acciones, por ejemplo, la Secretaría de Seguridad Ciudadana ha informado sobre la suspensión de elementos.

Otro de los puntos del decálogo alude al papel que tiene el poder para servir únicamente al pueblo, el quinto apartado se relaciona con una política de cero lujos o privilegios, mientras que la sexta parte del oficio enfatiza la necesidad de reducir la burocratización del servicio público.

ALISTA PROPUESTA. Brugada Molina anunció que el próximo miércoles 14 de octubre presentará ante el Congreso chilango su iniciativa para la Ley de Rentas Justas, Razonables y Asequibles en la capital del país.

El objetivo es legislar y tener garantía de que en el perímetro chilango, las rentas no aumentan en relación a la inflación, lo cual previamente, ya había sido ratificado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en febrero de este año.

“Queremos una ciudad para vivir, una ciudad con arraigo comunitario y para eso, nos va a ayudar esta iniciativa legislativa. Pero también estamos proponiendo la construcción de una Defensoría de Relaciones inquilinarias, en donde haya derechos, obligaciones, se regule y salga adelante este gran tema que tenemos que apoyar y defender”, dijo.

LOS PUNTOS A SEGUIR

Los funcionarios capitalinos deberán regirse por los siguientes puntos éticos: