Suma EU 2 décadas de ayudar en formación

Academia en Puebla creada en el marco del Plan Mérida, en foto de archivo.

La Academia Internacional de Capacitación Policial de Querétaro, cuya primera piedra provocó ayer un reclamo de la Presidenta Claudia Sheinbaum al gobernador Mauricio Kuri y al embajador Ronald Johnson, no es el primer proyecto de formación de cuerpos de seguridad mexicanos con participación de Estados Unidos. Documentos oficiales registran desde 2009 asistencia de ese país a centros penitenciarios, planteles estatales, programas de entrenamiento y procesos de acreditación en distintas partes del país.

Puebla es uno de los antecedentes más cercanos. Hace 15 años comenzó la construcción de un centro nacional para formar policías bajo el esquema de la Iniciativa Mérida, con apoyo de EU en el desarrollo del complejo, la entrega de equipo y la capacitación especializada.

El Dato: Para enero de 2024, la embajada estadounidense reportaba colaboración con 71 instituciones de seguridad pública de 26 entidades para alcanzar esas acreditaciones.

Informes entregados al Senado estadounidense detallan que el respaldo de Washington fue más allá de los cursos. La Iniciativa Mérida apoyó la consolidación de la academia poblana como centro nacional de formación policial y ambos gobiernos coordinaron la posible asignación de asesores de alto nivel para trabajar con sus instructores.

TE RECOMENDAMOS: Lo considera preventivo e informativo Corte valida la vía para filtrar perfiles de los candidatos

Querétaro tampoco inició ahora su relación con agencias estadounidenses para formar policías. En mayo de 2019, el Centro de Capacitación, Formación e Investigación para la Seguridad del Estado obtuvo, con apoyo de la Iniciativa Mérida, una acreditación de la Comisión para la Acreditación de Agencias de Seguridad Pública (CALEA, por sus siglas en inglés).

Otras academias estatales también formaron parte de esta estrategia. Informes de Estados Unidos identifican a Chihuahua, Nuevo León, Sonora y Tamaulipas entre los primeros estados prioritarios para recibir instructores, asistencia técnica y equipo.