Azcapotzalco repara socavón luego de quejas

Trabajadores de la alcaldía trabajan desde la mañana de ayer en la reparación de la oquedad reportada.

Tras cinco meses de no haber reparado un socavón denunciado por vecinos en la colonia Obrero Popular, dentro de la alcaldía Azcapotzalco, el personal a cargo de la morenista Nancy Núñez Reséndiz finalmente atendió la solicitud.

Jorge, vecino afectado por la oquedad, contó a La Razón que personal de Servicios Urbanos de la alcaldía llegó al punto solicitado alrededor de las 11 horas de este 5 de octubre.

Esto, luego de que este lunes, este diario informara acerca de este hoyo que vecinos reportaron a la alcaldía Azcapotzalco desde mayo pasado; sin embargo, no tuvieron respuesta.

“Lamentablemente tardaron mucho, pero se atendió finalmente”, dijo el vecino, quien desde hace meses depositaba en la oquedad mesas, sillas, llantas y todo tipo de objetos que ayudaran a cubrir la falta de atención del Gobierno local.

El Tip: El Gobierno capitalino y expertos han advertido que el hundimiento diferenciado en distintas zonas de la capital es uno de los causantes de socavones.

El problema de asfalto se originó a raíz de una fuga mal atendida por parte del personal de la alcaldía, el cual no realizó adecuadamente los trabajos de compactación y relleno de las arcillas del subsuelo.

Desde mayo y hasta octubre, el socavón tenía al menos 10 reportes ante la demarcación de Núñez Reséndiz para su reparación, la cual apenas se dio ayer.

“Tuvieron que abrir y hacer todo ese hoyo, su excavación para arreglar la fuga. Pero los que vinieron y los que lo hicieron fueron de la alcaldía, eso decían los chalecos. Ya a raíz de ahí pues ya tuvimos el socavón”, dijo previamente Gloria, otra vecina que después del trabajo publicado por este medio el pasado lunes.

5 Meses pasaron para la reparación de la oequedad

De acuerdo con datos del Centro de Control, Comando, Cómputo y Comunicaciones de la Ciudad de México, los reportes de oquedades en la demarcación aumentaron 81.32 por ciento entre 2017 y 2025, primer año de mandato de Núñez Reséndiz, pues pasaron de 91 a 165.