Azcapotzalco repara socavón luego de quejas

Tras cinco meses de no haber reparado un socavón denunciado por vecinos en la colonia Obrero Popular, dentro de la alcaldía Azcapotzalco, el personal a cargo de la morenista Nancy Núñez Reséndiz finalmente atendió la solicitud.
Jorge, vecino afectado por la oquedad, contó a La Razón que personal de Servicios Urbanos de la alcaldía llegó al punto solicitado alrededor de las 11 horas de este 5 de octubre.
Esto, luego de que este lunes, este diario informara acerca de este hoyo que vecinos reportaron a la alcaldía Azcapotzalco desde mayo pasado; sin embargo, no tuvieron respuesta.
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“Lamentablemente tardaron mucho, pero se atendió finalmente”, dijo el vecino, quien desde hace meses depositaba en la oquedad mesas, sillas, llantas y todo tipo de objetos que ayudaran a cubrir la falta de atención del Gobierno local.
- El Tip: El Gobierno capitalino y expertos han advertido que el hundimiento diferenciado en distintas zonas de la capital es uno de los causantes de socavones.
El problema de asfalto se originó a raíz de una fuga mal atendida por parte del personal de la alcaldía, el cual no realizó adecuadamente los trabajos de compactación y relleno de las arcillas del subsuelo.
Desde mayo y hasta octubre, el socavón tenía al menos 10 reportes ante la demarcación de Núñez Reséndiz para su reparación, la cual apenas se dio ayer.
“Tuvieron que abrir y hacer todo ese hoyo, su excavación para arreglar la fuga. Pero los que vinieron y los que lo hicieron fueron de la alcaldía, eso decían los chalecos. Ya a raíz de ahí pues ya tuvimos el socavón”, dijo previamente Gloria, otra vecina que después del trabajo publicado por este medio el pasado lunes.
- 5 Meses pasaron para la reparación de la oequedad
De acuerdo con datos del Centro de Control, Comando, Cómputo y Comunicaciones de la Ciudad de México, los reportes de oquedades en la demarcación aumentaron 81.32 por ciento entre 2017 y 2025, primer año de mandato de Núñez Reséndiz, pues pasaron de 91 a 165.