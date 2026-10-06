Presidenta ve intento de injerencia internacional

La jefa del Ejecutivo, ayer, en conferencia de prensa en Palacio Nacional.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que su prioridad es gobernar México y que no tiene interés en organizar a la izquierda de América Latina, al tiempo que acusó a la derecha internacional de buscar intervenir en las elecciones presidenciales de nuestro país en 2030.

Sostuvo que la articulación de las fuerzas políticas de la región corresponde a los partidos y a otros mecanismos, mientras que su responsabilidad está en atender al país. “Pero nuestro objetivo es seguir gobernando México. No, mi interés no es organizar a la izquierda de América Latina. Para eso están los partidos políticos y otros mecanismos”, declaró.

El planteamiento surgió al ser consultada sobre las elecciones presidenciales de Brasil y la posibilidad de que México perdiera un aliado político en la región. Sheinbaum Pardo pidió esperar antes de emitir una valoración.

El dato: Sheinbaum ha defendido a los gobiernos que denomina “humanistas” y “progresistas”, aunque asegura que su permanencia depende de la “cercanía enorme” con la población.

“Vamos a esperar la segunda vuelta y, una vez que termine todo el proceso, ya podemos dar más opinión”, señaló.

Ante la consulta sobre si ese escenario le preocupaba, la Presidenta afirmó que el respaldo fundamental de su administración está en la población mexicana.

“Nuestro principal aliado es el pueblo de México. Mientras estemos cerca del pueblo, representando y gobernando por el pueblo y para el pueblo, no va a haber problema. Ninguno en México”, sostuvo.

Sobre la posibilidad de injerencias en la próxima elección presidencial, la mandataria señaló a la derecha internacional y dijo que su Gobierno ha denunciado de manera constante esas intenciones.

Además, mencionó a grupos de derecha dentro de la administración estadounidense que, afirmó, buscan un cambio de gobierno en México. Sin embargo, no atribuyó directamente ese propósito al presidente Donald Trump.

Explicó que la defensa frente a esas presiones se encuentra en el respaldo ciudadano. Vinculó esa posición con su llamado a mantener la cercanía con la población y concentrarse en las responsabilidades de su administración.

Al abordar el avance de la derecha en América Latina, señaló que le interesa conocer las razones de ese fenómeno, aunque insistió en que no pretende encabezar una reorganización política regional.

En su crítica a esa corriente, la jefa del Ejecutivo federal sostuvo que privilegia intereses políticos y posturas de supremacía, racismo y clasismo. También cuestionó que se atribuya la pobreza exclusivamente a la falta de esfuerzo individual, sin considerar un modelo que, dijo, produjo abandono y desigualdad.

De acuerdo con su valoración, esa ideología fomenta violencia y autoritarismo, y se aleja de la democracia entendida como gobierno del pueblo.

Sheinbaum Pardo retomó la idea de su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, quien aseguró que la mejor política exterior es la interior. También afirmó que su atención estará en México y en evitar decisiones que se aparten del compromiso con la ciudadanía.

La mandataria prefirió definir a su gobierno como “humanista”, antes que identificarlo con la izquierda. Señaló que el modelo económico, político y social de su administración se sustenta en la historia mexicana. Como parte de esa identidad, mencionó la grandeza cultural de los pueblos indígenas y el legado de los héroes y heroínas de las transformaciones del país y cerró con un llamado a no alejarse de la población ni incurrir en soberbia.

Pide a EU que demuestre ataque a Guardia Costera

| Por Yulia Bonilla |

Durante su conferencia mañanera, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que Estados Unidos no ha entregado pruebas del presunto ataque a tiros contra su Guardia Costera desde territorio mexicano, denunciado este fin de semana por el embajador Ronald Johnson.

Señaló, además, que México solicitó las evidencias del reporte y que las fuerzas nacionales tampoco han detectado disparos desde este lado de la frontera hacia Estados Unidos. “Nosotros hemos pedido todas las evidencias de que esto fue así, porque no tenemos evidencia”, declaró.

La mandataria indicó que ningún elemento de la Guardia Nacional (GN), la Defensa o la Marina ha identificado los disparos señalados. Sin embargo, explicó que ambos países acordaron recorridos paralelos para prevenir incidentes.

10 Mil soldados envió México en 2025 para blindar la frontera

Detalló que los secretarios de Marina, Raymundo Morales, y de la Defensa, Ricardo Trevilla, junto con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), establecieron contacto con el Comando Norte y la Guardia Costera para coordinar las operaciones espejo.

“Pero no tenemos ninguna evidencia que nos hayan dado de que en efecto hubo estos disparos de arma de fuego. Pero para prevenir cualquier situación, ya se hizo un operativo espejo”, sostuvo.

Durante su conferencia mañanera, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ı Foto: Cuartoscuro

Sheinbaum Pardo explicó que los patrullajes se realizan en la zona del Río Bravo. La coordinación, dijo, responde al objetivo de evitar problemas, aunque México no ha recibido los elementos que permitan corroborar el ataque denunciado.

Por su parte, la Defensa informó que la denominada Operación Concurrente comenzó con 500 integrantes del Ejército y de la GN, dos helicópteros UH-60 de la Fuerza Aérea, drones y equipos antidron móviles y semifijos.

La dependencia señaló que la cooperación se desarrolla bajo principios de reciprocidad, responsabilidad compartida y diferenciada, confianza mutua y respeto a los territorios soberanos. Johnson afirmó que los recorridos buscan dificultar las actividades de organizaciones criminales y de grupos que calificó como terroristas en la frontera.