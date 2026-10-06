Sheinbaum anuncia límite a redes, aun sin acuerdo con plataformas

MISA DE CUERPO presente de Nery Edith Nevárez, subdirectora de la Secundaria 13 de Torreón, donde el jueves un par de jóvenes perpetró un ataque con armas blancas y explosivas contra la comunidad escolar, lo que provocó la muerte de la víctima.

El Gobierno federal aplicará medidas para frenar la propagación de violencia, acoso y abuso sexual en las plataformas digitales, incluso si no consigue acuerdos con las empresas que las operan, advirtió la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Durante su conferencia mañanera en Palacio Nacional, anunció que el jueves 8 de octubre presentará el decreto con el que busca establecer límites a esos contenidos. Señaló que comenzó la comunicación con las compañías y que especialistas participan en la definición de sus alcances.

La mandataria expresó su preferencia por construir acuerdos, pero sostuvo que la falta de consenso no impedirá actuar. Argumentó que las plataformas tienen responsabilidades sobre los contenidos que permiten circular y los mecanismos de vinculación entre sus usuarios.

TE RECOMENDAMOS: Su madre denunció amenazas Familiares advirtieron de Los Cuates

El Dato: LA VIOLENCIA digital puede afectar a todas las personas que hagan uso de las redes; sin embargo, los grupos más vulnerables son las mujeres y las niñas y niños.

En su argumentación, Sheinbaum Pardo aludió a cuatro episodios de violencia escolar en los que, según las autoridades, se identificó comunicación mediante redes sociales. Entre los casos mencionados están los ataques en secundarias de Torreón y Querétaro; no precisó cuáles eran los otros dos.

Ante esos hechos, planteó que la prevención dentro de los planteles escolares debe acompañarse de medidas sobre los espacios digitales. Reconoció que la estrategia ABC de las Emociones, impulsada por su administración, no basta por sí sola y que las empresas que operan las plataformas deben impedir la difusión o coordinación de prácticas violentas.

La Presidenta rechazó que promover violencia o abusos sexuales pueda justificarse como ejercicio de la libertad de expresión. Consideró que establecer límites requiere la participación de toda la sociedad, además del Gobierno.

21 Por ciento de usuarios de Internet ha sufrido ciberacoso

“Tenemos que poner un límite. Y es un asunto de toda la sociedad, no sólo de la Presidenta”, sostuvo.

El planteamiento impulsa la continuidad del anuncio hecho el viernes pasado, cuando el Gobierno federal adelantó que buscaría establecer obligaciones para detectar, reportar y retirar contenidos que inciten directamente a actos violentos, así como mecanismos de coordinación con las autoridades.

Ayer, la mandataria federal insistió en que las redes no deben convertirse en espacios donde los jóvenes se vinculen mediante la violencia. Explicó que durante la semana continuarán las conversaciones con las empresas para abordar esas responsabilidades.

Sheinbaum Pardo sostuvo que el Gobierno no puede ser omiso ante los ataques en planteles y que necesita actuar tanto en la atención a los jóvenes como en los medios utilizados para propagar conductas violentas.

El Tip: PARA DENUNCIAR situaciones ocurridas en Internet, las víctimas pueden comunicarse con la Policía Cibernética de la Guardia Nacional llamando al 088, las 24 horas.

En paralelo, pidió que las escuelas atiendan problemas de aislamiento, depresión o falta de vínculos sociales entre los estudiantes. Subrayó la necesidad de mantenerse cerca de ellos, como parte de las acciones de prevención.

Sobre el ABC de las Emociones, aclaró que su diseño corresponde a la Secretaría de Educación Pública (SEP) y no al sindicato magisterial. Indicó que los docentes y sus organizaciones pueden participar en las acciones, pero que la definición de la política pública en la materia recae en el Gobierno federal.

La Presidenta señaló que los especialistas ayudarán a precisar los límites que se fijarán a las plataformas. El jueves se conocerán los términos del decreto anunciado y las medidas con las que el Ejecutivo buscará evitar la propagación de violencia en redes sociales.

Familiares advirtieron de Los Cuates

| Por Alan Gallegos |

PARIENTES de Los Cuates, hermanos gemelos que fueron detenidos por presuntamente perpetrar un ataque armado en una secundaria de Torreón, Coahuila, mencionaron que meses antes de la agresión habían advertido a los padres de los jóvenes sobre su comportamiento, el cual consideraron “preocupante”.

“Muchas veces les dijimos a sus papás que no estaban bien”, afirmó un familiar directo de los jóvenes, quien agregó que las advertencias no comenzaron días antes del ataque, sino varios meses atrás.

El familiar describió a medios locales episodios de aislamiento durante reuniones familiares, dibujos y comentarios de los hermanos, que consideraban extraños, así como presuntas lesiones que los propios jóvenes se habrían provocado.

La reja de la secundaria en Torreón, Coahuila, donde se perpetró el ataque de Los Cuates ı Foto: Cuartoscuro

El domingo pasado, Carlos “N” y David “N”, de 18 años y señalados por el ataque ocurrido en la secundaria general número 13 del ejido La Unión, fueron vinculados a proceso por homicidio calificado y tentativa de homicidio calificado, delitos por los que podrían alcanzar una pena de hasta 60 años de prisión.

Además, un juez impuso prisión preventiva justificada, por lo que fueron ingresados al Centro de Reinserción Social Varonil de Torreón, y autorizó seis meses para la investigación complementaria, cuyo plazo vence el 4 de abril de 2027.

Mientras tanto, la madre de los jóvenes, Maribel Alvarado, dio a conocer que su familia enfrenta amenazas, por lo que se vio obligada a abandonar su hogar y perder su empleo.

En entrevista con medios locales, la mujer dijo que ella y sus otros dos hijos menores se encuentran refugiados con familiares, mientras la investigación sobre el entorno familiar y digital de los jóvenes continúa.

“Yo no tuve nada que ver ahí. Fue cosa de mis hijos. Pero si ellos hicieron eso, son mis hijos, yo voy a estar con ellos”, declaró, en entrevista.

Mientras tanto, la coordinadora de Servicios Educativos en la Región Laguna de Coahuila informó que uno de los jóvenes que resultó lesionado se encuentra en proceso de recuperación tras una compleja intervención.