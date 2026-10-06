Conoce a Fabio Santana, excombatiente de Las Malvinas que cantó el Himno de Argentina en la despedida de Messi

El Himno Nacional Argentino, en la despedida de Lionel Messi de la selección, estuvo a cargo de Fabio Santana, quien apareció junto a una bandera que decía: “Las Malvinas son Argentinas”, misma manta que algunos de los jugadores mostraron en la Copa del Mundo 2026 y que le trajo sanciones a la AFA.

Fabio Santana, excombatiente de Las Malvinas y cantante, fue el interprete del himno de su país y desde antes de su presentación ya había dicho que saldría con la manta. “Voy a contar con esa bandera. Me encanta a idea, pero no lo quería proponer. Estoy emocionado”, dijo para Radio Con Vos.

el excombatiente de malvinas fabio santana con la bandera original de las malvinas son argentinas a sus pies, piel de gallina🥹 pic.twitter.com/HJSeFU7E5o — ki (@julienzista) October 6, 2026

¿Quién es Fabio Santana?

Fabio Santana nació el 16 de diciembre de 1962 en Argentina y en 1982 fue uno de los miles de jóvenes llamados a combatir en Malvinas. Formó parte de un equipo encargado de colocar minas para frenar el avance de tropas enemigas.

No es la primera vez que Santana canta el Himno Argentino en un partido de la Albiceleste, pues la primera vez fue en 2022, en un juego ante Colombia en Córdoba en el Estadio Mario Alberto Kempes.

Fabio Santana sigue ligado a las Malvinas, pues en todas sus participaciones sale con algo referente al tema, como una playera con la imagen de las islas.

Fuera del futbol, Fabio Santana ha cantado el himno de su país en eventos deportivos como la Copa Davis 2011, en los 75 años del Turismo en Carretera, en partidos de Los Pumas (la Selección Argentina de Rugby).

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