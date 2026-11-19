A pesar de haber obtenido su pase al Final Four de la Liga de Naciones de la Concacaf, la Selección Mexicana dejó de formar parte del top 10 del ranking mundial de la FIFA, en el cual se encontraba desde el pasado 20 de julio, al pasar a la decimotercera posición para un descenso de tres lugares, consecuencia de la derrota sufrida a manos de Jamaica en el partido de ida de cuartos de final del certamen regional.

La victoria sobre los Reggae Boyz en Monterrey no impidió que el Tricolor bajará sitios en la clasificación mundial del organismo rector del futbol tras la última Fecha FIFA del año, en la que lo más destacado es que finalmente ganó en este nuevo proceso bajo la dirección técnica de Rafa Márquez, luego de tres caídas y un par de empates.

En el ranking actualizado por la FIFA, México se sitúa en el decimotercer peldaño con 1723.64 puntos. Aún con su salida de los 10 primeros del listado, el equipo azteca se mantiene como el mejor localizado de la Concacaf, pues el segundo de la zona es Estados Unidos, que se mantiene en el decimosexto lugar.

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LOS PRIMEROS 10 ı Foto: Especial

El Tricolor era décimo en este ranking desde que finalizó el Mundial de Norteamérica, en el que ganó cuatro de los cinco encuentros que disputó, pues la única derrota que sufrió en el torneo fue en los octavos de final a manos de Inglaterra.

Tras la Copa del Mundo, la Selección Nacional comenzó una nueva etapa con Rafa Márquez en el banquillo. Pero en la Fecha FIFA de septiembre/octubre no ganó ninguno de cuatro encuentros, y en la de noviembre su saldo fue de un triunfo y un descalabro, lo que ha encendido las alarmas acerca de la capacidad del legendario exdefensa para llevar a buen puerto las riendas del equipo.

En contraparte, Colombia volvió al top 10 tras dos años de ausencia al escalar del decimoprimer al décimo sitio, en tanto que Alemania pasó del sitio 13 al 11. España y Argentina, finalistas de Norteamérica 2026, se mantienen en el primer y segundo puesto del listado, de manera respectiva.

SITIOS EN LOS QUE CERRÓ ı Foto: Especial

El traspié en Kingston el pasado fin de semana también tuvo como consecuencia que México fuera el peor de los cuatro clasificados al Final Four de la Concacaf Nations League, lo que derivó en que se convirtiera en el rival de Estados Unidos en las semifinales, a celebrarse a finales de marzo próximo.

Sin embargo, con su triunfo en Monterrey ante Jamaica en su último compromiso del año, el Tricolor volvió a saber lo que era ganar un duelo, pues no lo hacía desde el 30 de junio, cuando derrotó 2-0 a Ecuador en el Estadio Azteca en los dieciseisavos de final del Mundial.

La última ocasión en la que el Tricolor había estado en el top 10 de la clasificación mundial de la FIFA antes de este verano había sido en marzo del 2022, cuando ocupó la novena posición. El argentino Gerardo Tata Martino ocupaba la dirección técnica.

El mejor lugar que ha ocupado la Selección Nacional en este ranking es el cuarto, el cual ha logrado en tres ocasiones, la primera de ellas en 1998, la segunda en el ciclo 2003-2004 y la más reciente en 2006, lo que lo llevó a ser cabeza de serie en el Mundial de Alemania 2006, bajo las órdenes de Ricardo La Volpe.

Si bien el siguiente juego oficial de los aztecas será el próximo 25 de marzo ante Estados Unidos en las semifinales de la Liga de Naciones de la Concacaf, es probable que antes de dicho cotejo tengan uno o dos cotejos de carácter amistoso en enero o febrero.

Al margen de los resultados en la parte final del año, se ratificó que el juvenil mediocampista Gilberto Mora es el jugador más importante del Tricolor en este arranque del proceso con Rafa Márquez en el timón rumbo a la Copa del Mundo del 2030.

Elementos como Santiago Sandoval, Mateo Chávez y Rodrigo Huescas, recién recuperado de una lesión, también lucen como elementos a seguir en esta era.