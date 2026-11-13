FIFA revela fecha de venta de boletos y paquetes para el Mundial Femenil de Brasil 2027

La FIFA dio detalles de los boletos del Mundial Femenil de Brasil 2027.

La FIFA dio a conocer este viernes que el próximo 1 de diciembre saldrán a la venta los boletos para el Mundial Femenil de 2027, a celebrarse en Brasil, con paquetes que irán desde 5 dólares por partido.

Sarai Bareman, directora del balompié femenil del ente rector, anunció los pormenores de la puesta a la venta de las entradas para el magno evento en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro, que acogerá el encuentro inaugural y la gran final.

As arquibancadas da Copa do Mundo Feminina da FIFA Brasil 2027™️ te esperam!



🇧🇷 Passaporte Seleção Brasileira: 3 jogos do Brasil na fase de grupos, incluindo a abertura.



🏟️ Passaporte Arena: todos os jogos na arena de sua preferência, incluindo os jogos das fases de grupos,… pic.twitter.com/QG2QYkMAEI — Copa do Mundo FIFA🏆 (@fifaworldcup_pt) November 13, 2026

Los aficionados y personas interesadas podrán adquirir boletos de las categorías uno, dos y tres, con precios a partir de los 30 reales (el equivalente a poco más de 5 dólares) en la categoría tres, dependiendo de los juegos que sean seleccionados.

Los paquetes de boletos para el Mundial Femenil Brasil 2027

El Mundial Femenil de Brasil 2027 ofrecerá varios paquetes de entradas, entre ellos el “Brazil Team Pass”, que cubre los tres partidos de la fase de grupos de la selección local.

Otra opción de la FIFA para el certamen es el “Arena Pass”, que da acceso a los duelos en un estadio elegido hasta los cuartos de final.

Por su parte, el “Flex Pass” permite a los aficionados seleccionar tres partidos elegibles para tener la experiencia de disfrutar del Mundial Femenil de Brasil 2027.

¿Cuándo se juega el Mundial Femenil de Brasil 2027?

La Copa Mundial Femenil de la FIFA de Brasil 2027 está programada para celebrarse del 24 de junio al 25 de julio del próximo año.

Será la primera vez que el magno evento se desarrolle en Sudamérica. Será la segunda edición que se realice con la participación de 32 selecciones.

El sorteo del Mundial Femenil de Brasil 2027 se llevará a cabo el próximo 11 de diciembre en Río de Janeiro, una de las ocho sedes de la competencia.

México pelea por su pase al Mundial Femenil de Brasil 2027

La Selección Mexicana Femenil está a una victoria de conseguir su boleto a la Copa del Mundo de Brasil 2027.

El Tricolor debe vencer a Haití el próximo 28 de noviembre en duelo correspondiente a los cuartos de final del Campeonato W de Concacaf, en cotejo que tendrá como sede el Texas Health Mansfield Stadium en Houston, Texas, Estados Unidos.

En caso de vencer a Haití, México también se pondría a un triunfo de obtener su pase a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

EVG