México vs Jamaica: Dónde ver EN VIVO y GRATIS el partido de cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf

Jamaica se mide a México en la Nations League de la Concacaf en Kingston

Rafael Márquez enfrenta su primer partido oficial al mando de la Selección Mexicana y es nada menos que por el boleto al Final Four de la Liga de Naciones de la Concacaf. Este sábado 14 de noviembre el Tricolor se mide a Jamaica en Kingston en la ida de los cuartos de final del torneo.

Luego de una Fecha FIFA de cuatro partidos en donde Rafael Márquez no pudo ganar llega su primera prueba de fuego en una serie de ida y vuelta ante la Selección de Jamaica por los cuartos de final de la Concacaf Nations League, en donde el exdefensor busca su primera victoria.

¿Oigan, Is This Love, Incondicionales? 🫶💚



Con mucho flow arribamos a la tierra del reggae. 🎶🇯🇲



Ya en Jamaica listos para dar nuestro máximo esfuerzo. 💪🇲🇽#SomosMéxico. pic.twitter.com/m8kWqhES6H — Selección Nacional (@miseleccionmx) November 13, 2026

¿Dónde ver el México vs Jamaica, ida de los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf?

La Selección Mexicana se enfrenta a su similar de Jamaica en la ida de los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf en Kingston este sábado 14 de noviembre. El duelo inicia a las 19:00 horas, tiempo del centro de México y se puede ver por la señal de Azteca 7, Canal 5, TUDN, Amazon Prime, Claro Sports y VIX Premium.

Día: sábado 14 de noviembre

Hora: 19:00 horas

Transmisión: Azteca 7, Canal 5, TUDN, Amazon Prime, Claro Sports y VIX Premium

¡LOS ELEGIDOS! 📋✅



Incondicionales, estos son los 28 jugadores que nos representarán en la fecha FIFA de Noviembre 🏟️👊.

⁰#SomosRegios 🤠



*Publicidad para México* pic.twitter.com/y6ZaB5tRuT — Selección Nacional (@miseleccionmx) November 6, 2026

México va por defensa del título de 2025

La Selección Mexicana ganó el título de la Liga de Naciones de la Concacaf en 2025 al mando de Javier Aguirre y ahora la tarea de Rafael Márquez es defender el cetro. El camino arranca ante Jamaica, que inicia la serie de cuartos de final en casa.

Lo preocupante para el Tricolor es que no pudieron ganar en la pausa internacional anterior, pero para estos partidos regresa a la convocatoria el delantero Julián Quiñones, quien será el hombre fuerte en el ataque del cuadro azteca.

Gusto verte aquí, Armando. 🙌



¡Bienvenido al grupo! 🇲🇽 pic.twitter.com/FWlkwgJVMF — Selección Nacional (@miseleccionmx) November 10, 2026

Además de La Pantera estarán en la ofensiva Santiago Giménez, Armando González y la sorpresa de la lista, Armando León, ariete que juega en la Liga de Croacia y que vive sur primera llamada con la selección mayor. La gran ausencia es la de Henry Martín, quien se vio superado por León.

El partido de vuelta es en el Estadio BBVA de Monterrey, Nuevo León, casa de los Rayados. Para este cotejo se espera que México pueda llegar con ventaja, pero en caso de no hacerlo, será un buen escenario para buscar el pase al Final Four de la Liga de Naciones de la Concacaf.

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