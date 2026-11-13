México vs Jamaica: El posible 11 de Rafa Márquez en Kingston; mandaría lo mejor disponible

Rafael Márquez en un entrenamiento de la Selección Mexicana antes de enfrentar a Jamaica

México se prepara para la primera gran prueba de Rafael Márquez como entrenador de la Selección Mexicana y su primera serie de juegos oficiales, cuando enfrente a Jamaica en los cuartos de final de la Liga de Naciones de Europa, en donde podría mandar a lo mejor disponible en la ida.

Este sábado 14 de noviembre las selecciones se enfrentan en el Estadio Nacional de Kignston, capital de Jamaica, y reportes de medios nacionales señalan que Márquez mandaría a un cuadro de lujo para buscar no solamente buscar el pase de ronda, sino para lograr su primera victoria.

¿Oigan, Is This Love, Incondicionales? 🫶💚



Con mucho flow arribamos a la tierra del reggae. 🎶🇯🇲



Ya en Jamaica listos para dar nuestro máximo esfuerzo. 💪🇲🇽#SomosMéxico. pic.twitter.com/m8kWqhES6H — Selección Nacional (@miseleccionmx) November 13, 2026

El posible 11 de México ante Jamaica

Raúl Rangel; César Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo, Rodrigo Huescas; Erik Lira, Luis Romo, Gilberto Mora; Roberto Alvarado, Julián Quiñones y Santiago Gimenez

La zona baja no cambiaría casi nada en la Selección Mexicana. La portería será defendida por Raúl Rangel. La defensa central con César Montes, Johan Vásquez, la lateral izquierda para Jesús Gallardo y la derecha para Rodrigo Huescas.

En el mediocampo jugaría el inamovible Erik Lira, acompañado por Luis Romo y el creativo Gilberto Mora, quien parece estar lesionado, pues no ha jugado mucho con los Xolos de Tijuana.

La delantera estará conformada por Roberto Alvarado, Julián Quiñones y Santiago Gimenez, los encargados de anotar goles y darle a Rafa Márquez su primer triunfo como entrenador de la Selección Mexicana.

¡Reflejos, concentración y pasión por defender nuestros colores! 🧤



Detrás de cada atajada hay horas de trabajo, disciplina y entrega. Nuestros guardametas afinan cada detalle bajo los tres postes. 💚



📸 #LaRáfaga 📹 pic.twitter.com/Cw2JNtdhog — Selección Nacional (@miseleccionmx) November 11, 2026

¿Cuál es la convocatoria completa de México para los duelos ante Jamaica?

PORTEROS: Raúl Rangel (Chivas), Óscar García (León) y Alex Padilla (Athletic Club)

DEFENSAS: Rodrigo Huescas (Copenhague), Kevin Álvarez (América), César Montes (Lokomotiv Moscú), Israel Reyes (América), Diego Campillo (Chivas), Johan Vásquez (Genoa), Jesús Orozco Chiquete (Cruz Azul), Jesús Gallardo (Toluca), Mateo Chávez (AZ Alkmaar)

MEDIOCAMPISTAS: Erik Lira (Cruz Azul), Luis Romo (Chivas), Erick Sánchez (América), Obed Vargas (Atlético de Madrid), Álvaro Fidalgo (Real Betis), Gilberto Mora (Tijuana), Andrés Montaño (Cruz Azul) y Santiago Sandoval (Chivas)

DELANTEROS: Isaías Violante (América), Roberto Alvarado (Chivas), Jesús Corona (Monterrey), Alexis Vega (Toluca), Armando León (NK Osijek), Julián Quiñones (Al Qadsiah), Santiago Gimenez (FC Porto), Armando González (Olympiakos).

Gusto verte aquí, Armando. 🙌



¡Bienvenido al grupo! 🇲🇽 pic.twitter.com/FWlkwgJVMF — Selección Nacional (@miseleccionmx) November 10, 2026

Jugadores como Andrés Montaño, Kevin Álvarez, Jesús Orozco Chiquete, Rodrigo Huescas, Erick Sánchez, Alexis Vega y Jesús Tecatito Corona, regresan al Tricolor. Por otro lado, el delantero Armando León tiene su primer llamado con la Selección Mexicana.

A pesar de que realizó algunos cambios, hay otros que se mantienen de la convocatoria pasada. La portería se mantiene con Raúl Rangel, Óscar García y Alex Padilla, en la zona defensiva César Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo, Mateo Chávez, Diego Campillo e Israel Reyes se mantienen en el proceso del Káiser.

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