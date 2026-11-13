Juegos Olímpicos de la Juventud de Dakar 2026 dicen adiós con una emotiva ceremonia de clausura (VIDEO)

Los Juegos Olímpicos de la Juventud de Dakar 2026 llegaron a su fin con una ceremonia de clausura llena de emociones en la Villa Olímpica ubicada en Diamniadio, Senegal, donde la delegación México consiguió 14 medallas durante las dos semanas de competencia.

El evento de despedida se dividió en tres partes, pues comenzó con Sitoé, personaje simbólico que representa a las futuras generaciones de África, dando la bienvenida a los atletas que participaron en la cuarta edición de la justa.

Después de que Kirsty Conventry, presidenta del Comité Olímpico Internacional (COI), fue presentada mientras sonaba el himno de Senegal, fue el desfile de las banderas de los diferentes Comité Olímpicos Nacionales.

La música acompaña la clausura de Dakar 2026

La clausura de Dakar 2026 estuvo llena de música y presentaciones culturales dirigidas a los atletas. También se aprovechó la ceremonia para reconocer a los 6,096 voluntarios que trabajaron y participaron en la organización del certamen.

“A nuestros atletas y a nuestros equipos: todos ustedes han hecho historia olímpica al participar en el primer evento de este tipo en el continente africano”, fue parte del discurso de la presidenta del COI, Kirsty Coventry.

“Cada uno de ustedes se llevará a casa un trozo de la llama, un pedazo de Senegal, un número de teléfono, una amistad”, dijo por su parte Mamadou Diagna Ndiaye, presidente del Comité Organizador de los Juegos Olímpicos de la Juventud de Dakar 2026.

En la tercera y última parte de la clausura Mariama Touré, poeta de slam, dirigió un último y sentimental baile junto con Sitoé.

Aline Herrera porta la bandera de México

La taekwondoína Aline Herrera tuvo el honor de portar la bandera de México en la ceremonia de clausura de Dakar 2026.

La deportista de tan sólo 17 años de edad conquistó dos medallas durante los IV Juegos Olímpicos de la Juventud, ambas de bronce, una individual (-55 kilogramos) y otra en equipos mixtos.

La clausura de Dakar 2026 concluyó cuando la llama digital se apagó en la Place du Souvenir Africain.

México hizo historia en Senegal, pues con 14 medallas, tres de plata y 11 de bronce, firmó su máximo cosecha en la historia de los Juegos Olímpicos de la Juventud, pues superó las 12 que consiguió en Buenos Aires 2018, aunque en esa justa se lograron tres metales dorados.

EVG